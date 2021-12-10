بمكونات سهلة وبسيطة حضري بسكويت السمسم المقرمش واللذيذ

يعد بسكويت السمسم المقرمش ، من أجمل أنواع المخبوزات والمعجنات الشهية واللذيذة، التي يشتهر إعدادها في المطبخ العربي، ويقبل على تناولها الأطفال والكبار، ويعشقها الجميع لمذاقها الرائع والمتميز، وهي من الوصفات المحببة لدى المصريين، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، وتقديمها في الأعياد والمناسبات، للضيوف والأصحاب مع كوب من الشاي أو الحليب، فهو من الوصفات المغذية لاحتوائه على السمسم، الذي يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ويحتوي أيضاً على مجموعة من الألياف الغذائية المفيدة، فهو مصدر جيد للبروتين الذي يساعد على بناء خلايا الجسم، والعضلات وأيضاً مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم،والنحاس، والفسفور، والزنك وغيرها من المعادن الآخرى، ومن خلال موقعنا هذا سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل بسكويت السمسم المقرمش في المنزل.

من هنا سوف نتعرف علي بعض مقادير عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كما يلي:-

2كوب دقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من بكينج بودر.

نصف كوب من السكر البودر.

بيضة + ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ماء للعجن حسب الحاجة.

للوجه:-

بياض بيضة + بكت من الفانيليا.

نصف كوب من السمسم المحمص.

سوف نعرض عليكم من خلال هذه المقالة أبسط وأسهل الخطوات لتحضير بسكويت السمسم المقرمش من المنزل وهي كما يلي:-



في طبق عميق، نضع السمنة، والسكر، ونخفق جيداً، حتى يفتح لون المزيج، ويصبح الخليط ناعم وكريمي. ثم نقوم بإضافة، البيض، والفانيليا، ونخلط جيداً، ثم نضيف الدقيق، والملح، وبكينج بودر، ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً. بعد ذلك نضع الماء ونلم العجينة، دون عجن حتى نحصل على عجينة لينة وطرية، تفرد العجينة بعد ذلك على ورق زبدة، بسمك 1سم،ثم تقطع العجينة دوائر، بواسطة قطاعة. ثم يرص البسكويت في صينية مدهونة بالزبدة، ويدهن الوجه بخليط بياض البيض والفانيليا، ونرش القليل من السمسم المحمص علي الوجه. بعد ذلك نقوم بإدخاله فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 200 مئوية، لمدة 10 دقائق، حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجه ونتركه يبرد، ثم يقدم بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح بسكويت السمسم

تعرفي من هنا علي بعض أسرار نجاح هذه الوصفة وهي كالاتي:-

استخدمي السكر الناعم دون أي تكتلات.

ضعي الزبدة الناعمة وليس السمن في تحضير عجينة البسكويت.

استخدمي جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة وغير باردة.

شكلي البسكويت فور تحضير العجين مباشرةً.

طريقة عمل حلوى السمسمية

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-

نحضر كيلو من السمسم، ونضعه في إناء علي نار متوسطة، ليتحمص لمدة 10 دقائق، مع التقليب المستمر. ثم بعد ذلك نقوم بعمل عسل الجلوكوز، نقوم بوضع كوب سكر مع كوب ماء مع عصير لليمونة، علي النار ونقلب حتي يثقل قوامه، ونحصل علي العسل. بعد ذلك نضيف العسل علي السمسم المحمص، ونضعهم علي نار هادئة مع التقليب بمعلقة خشبية، حتي تتجانس المكونات. نحضر بعد ذلك قالب ونضع به الخليط ونتركه يبرد تماماً، ويتماسك بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلي مكعبات، ونقدمها بالصحة والعافية.

فوائد السمسم للجسم

هيا بنا نذكر لكم من هنا بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-