روتين العناية بالشعر الجاف الشعر الجاف

الشعر الجاف يعتبر المشكلات التي تواجه الكثير من الفتيات ويتطلب عناية خاصة، فقد نشرح الآن روتين العناية بالشعر الجاف، حيث يجب أن تعرفي أولاً أن هناك نوعان من الروتين وهما روتين أسبوعي وروتين شهري. روتين العناية الشعر الجاف الأسبوعي قومي بغسل الشعر مرتين في الأسبوع مع مراعاة أن الشامبو يكون خالي من الصبغات، واستخدام البلسم مع الشامبو، وتدليك الشعر برفق بالبلسم من الفروة حتى الأطراف وتركه لمدة 5 دقائق ثم تقومين بغسله جيداً.

استخدام سيروم مرطب بعد غسل الشعر، أو استخدام سيروم حراري كواقي للشعر إذا كنتِ ترغبين في تصفيف شعرك.

جل الصبار يعمل كمرطب طبيعي للشعر، فيمكن استخدامه أسبوعياً.

تجفيف الشعر قبل التمشيط، لأن الشعر المبلل يكون أكثر عرضة للتلف والتساقط.

استخدام الوصفات الطبيعية وتقليل استخدام الوصفات الكيميائية. روتين العناية الشعر الجاف الشهري تقومين بقص أطراف الشعر مرة في الشهر، فهذا يعمل على تحسين نمو الشعر ويساعد على تقليل سقوطه والتخفيف من تجاعيده. استخدام حمام الزيت للشعر مرة واحدة شهرياً. أهم نصائح العناية بالشعر الجاف يجب تجنب غسل الشعر كل يوم مرتين في الأسبوع تكفي للحفاظ على الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس التي تعمل على الترطيب وتقليل الجفاف.

لا تستخدمي أي نوع يقابلك من الشامبو فلابد من أن يكون طبي للشعر الجاف.

تجنبي كثرة استخدام الصبغات والمواد الكيميائية على شعرك لأنها تعمل على زيادة الجفاف والتساقط وتتلف الشعر نهائياً بمرور الوقت.

استخدام الزيوت الطبيعية التي تعالج الجفاف وتعمل كمرطب للشعر وتضيف له القوة واللمعان مثل زيت جوز الهند وزيت الأرجان وزيت الزيتون.

أعملي على حماية شعرك من التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية الضارة.

أثناء السباحة في حوض السباحة يجب عليكِ تغطية شعرك بغطاء مخصص لتغطية الشعر لحمايته لأنه يحتوي على الكلور الضار بالشعر.

حاولي بقدر الإمكان تجنب المناخ الجاف وإن كنتِ تسكنين في منطقة جافة فيجب عليكِ تغطية الشعر بقبعة لحمايته من الهواء الجاف.

تناول مكملات الفيتامينات والمعادن، حيث تعد من أفضل روتين العناية بالشعر الجاف وبالأخص فيتامين 12، وحمض الفوليك، وفيتامين د، والحديد فهذه الفيتامينات تحافظ على شعر لامع وصحي للغاية. روتين العناية الشعر الجاف الأسبوعيروتين العناية الشعر الجاف الشهري الوسوم

الشعر الجاف يعتبر المشكلات التي تواجه الكثير من الفتيات ويتطلب عناية خاصة، فقد نشرح الآن روتين العناية بالشعر الجاف، حيث يجب أن تعرفي أولاً أن هناك نوعان من الروتين وهما روتين أسبوعي وروتين شهري. روتين العناية الشعر الجاف الأسبوعي قومي بغسل الشعر مرتين في الأسبوع مع مراعاة أن الشامبو يكون خالي من الصبغات، واستخدام البلسم مع الشامبو، وتدليك الشعر برفق بالبلسم من الفروة حتى الأطراف وتركه لمدة 5 دقائق ثم تقومين بغسله جيداً.

استخدام سيروم مرطب بعد غسل الشعر، أو استخدام سيروم حراري كواقي للشعر إذا كنتِ ترغبين في تصفيف شعرك.

جل الصبار يعمل كمرطب طبيعي للشعر، فيمكن استخدامه أسبوعياً.

تجفيف الشعر قبل التمشيط، لأن الشعر المبلل يكون أكثر عرضة للتلف والتساقط.

استخدام الوصفات الطبيعية وتقليل استخدام الوصفات الكيميائية. روتين العناية الشعر الجاف الشهري تقومين بقص أطراف الشعر مرة في الشهر، فهذا يعمل على تحسين نمو الشعر ويساعد على تقليل سقوطه والتخفيف من تجاعيده. استخدام حمام الزيت للشعر مرة واحدة شهرياً. أهم نصائح العناية بالشعر الجاف يجب تجنب غسل الشعر كل يوم مرتين في الأسبوع تكفي للحفاظ على الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس التي تعمل على الترطيب وتقليل الجفاف.

لا تستخدمي أي نوع يقابلك من الشامبو فلابد من أن يكون طبي للشعر الجاف.

تجنبي كثرة استخدام الصبغات والمواد الكيميائية على شعرك لأنها تعمل على زيادة الجفاف والتساقط وتتلف الشعر نهائياً بمرور الوقت.

استخدام الزيوت الطبيعية التي تعالج الجفاف وتعمل كمرطب للشعر وتضيف له القوة واللمعان مثل زيت جوز الهند وزيت الأرجان وزيت الزيتون.

أعملي على حماية شعرك من التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية الضارة.

أثناء السباحة في حوض السباحة يجب عليكِ تغطية شعرك بغطاء مخصص لتغطية الشعر لحمايته لأنه يحتوي على الكلور الضار بالشعر.

حاولي بقدر الإمكان تجنب المناخ الجاف وإن كنتِ تسكنين في منطقة جافة فيجب عليكِ تغطية الشعر بقبعة لحمايته من الهواء الجاف.

تناول مكملات الفيتامينات والمعادن، حيث تعد من أفضل روتين العناية بالشعر الجاف وبالأخص فيتامين 12، وحمض الفوليك، وفيتامين د، والحديد فهذه الفيتامينات تحافظ على شعر لامع وصحي للغاية. روتين العناية الشعر الجاف الأسبوعيروتين العناية الشعر الجاف الشهري

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