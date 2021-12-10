جاتوه الفانيليا بطريقة سهلة واقتصادية ومضمونة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز

جاتوه الفانيليا ، من ألذ وأشهي وأسهل أنواع الجاتوه والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا يوصف، ولشكله الخرافة والجذاب أيضاً، كما يتميز بقيمته الغذائية، بالإضافة إلى سهولة تحضيره فلا يتطلب وقت ولا مجهود، ومكوناته بسيطة أيضاً، وهو بوجه عام لا يخلو من أعياد الميلاد أو أي احتفال أو مناسبة، كما أنه يضفي جواً من السعادة والبهجة في المنزل، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة تورتة الكريم كراميل وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل جاتوه الفانيليا بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات جاتوه الفانيليا

يتكون جاتوه الفانيليا من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والمميز والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع سكر.

نصف كوب زيت (100 مل).

كوب حليب مغلي.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 أكواب دقيق (330 جم).

باكيت بيكنج بودر.

مقادير الكريمة

ربع كيلو كريمة خام.

3 ملاعق كبيرة سكر.

كوب حليب.

مقادير الجليز

3 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كوب زيت.

كوب إلا ربع ماء.

باكيت جيلي مانجو.

ملعقة صغيرة من النشا.

للتزيين

القليل من الشوكولاتة المذابة أو صوص شوكولاتة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على جاتوه الفانيليا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والملح والفانيليا، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي أو بالخلاط حتى نحصل على رغوة.

ثم نضيف السكر بالتدريج ونخفق جيدا حتى يذوب السكر تماما.

ثم نضيف الزيت والحليب ونخفق جيدا.

بعد ذلك نضيف البيكنج بودر وننخل الدقيق على الوعاء ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.

ثم نحضر صينية مقاس 25×41 ونضع فيها ورقة زبدة أو ندهن الصينية بالزيت ونرشها بالدقيق.

ثم نسكب خليط الكيك في الصينية ونساويه.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج (ومن الممكن أن نختبرها بخلة أسنان).

ثم نخرج الصينية من الفرن ونترك الكيكة تبرد.

تحضير الكريمة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الكريمة البودر والسكر والحليب، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تتجمد الكريمة وتتماسك.

ثم نقلب صينية الكيك ونرفع ورقة الزبدة، ثم نقسم الكيكة نصفين بالطول.

ثم نضع الكريمة في كيس حلواني ونوزع نصف كمية الكريمة على نصف الكيكة ونساويها جيدا.

بعد ذلك نضع فوقها نصف الكيكة، ثم نوزع فوقها الكمية المتبقية من الكريمة ونساويها جيدا.

ثم ندخل الكيكة في الثلاجة ونتركها لحين تحضير طبقة الجليز.

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الجيلي والنشا والسكر والزيت والماء، ثم نقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي على البارد.

ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام.

ثم نسكب الخليط في وعاء ونتركه يبرد قليلا.

بعد ذلك نخرج الكيكة من الثلاجة، ثم نسكب الجليز فوق الكريمة ونساويه جيدا.

ثم ندخل الجاتوه في الثلاجة ونتركه لمدة ساعتين.

ثم نخرج الجاتوه من الثلاجة ونزينه بالشوكولاتة المذابة، ثم نضعه في الثلاجة ونتركه حتى يتماسك.

بعد ذلك نخرج الجاتوه من الثلاجة، ونقطع جاتوه الفانيليا ونقدمه في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المقادير

نصف لتر حليب.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

80 جم شوكولاتة قطع.

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والنشا والكاكاو نقلبهم جيدا على البارد حتى تذوب المكونات. ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام. ثم نرفع الحلة من على النار ونضيف إليها الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب. بعد ذلك نضيف إليها الشوكولاتة ونقلب باستمرار حتى تذوب. وبعد ذلك يكون صوص الشوكولاتة جاهز للاستخدام (كما يمكن حفظ الكمية المتبقية من الصوص في علبة محكمة الغلق ووضعها في الثلاجة).

طريقة التحضير