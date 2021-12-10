طريقة عمل العريكة السعودي بالتمر

طريقة عمل العريكة السعودي يعتبر هذا الطبق من الحلويات المشهورة الشهية المتعارف عليها في دول الخليج العربي خاصة في دولة السعودية، حيث يتم تخضيره من الدقيق الأسمر أو الدقيق الأبيض العادي أو خليط من النوعين، حيث أن هذا الطبق يحتوى على الألياف الصحية التي تساعد الجسم على التخلص من الإمساك الشديد ويسرع من عملية الهضم ويخفض من أمراض القلب والدماغ، وأيضا غنى بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، حيث يضاف إليها في مكوناتها السمن البلدي والعسل وماء سلق التمر أو الماء العادي، حيث يقدم العسل بجانب العريكة، حيث يتم تزيينها بحبات التمر أو المكسرات أو القشطة، كما يمكن التعرف على طريقة عمل البلاليط السعودي وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل العريكة السعودي وطريقة عمل العريكة بالتمر وطريقة عمل العريكة بالقشطة. طريقة عمل العريكة السعودي طريقة عمل العريكة بالتمر طريقة عمل العريكة السعودي طريقة عمل العريكة بالتمر المكونات 2 كوب من طحين القمح الأسمر ويتم نخله.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ثلاث أكواب من الماء الفاتر.

نصف كيلو من التمر نزيل منه النواة الموجودة بداخله.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة أو السمن البلدي المذاب.

ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل الطبيعي. طريقة التحضير يتم وضع الطحين والملح في إناء كبير وعميق ونخلطهما معا ثم نضيف الماء الفاتر أو المغلي ولكن على شكل كميات قليلة أو دفعات وكلما أضفنا القليل من الماء نعجن الدقيق ونستمر في ذلك حتى تصبح العجينة متماسكة ومرنة. القيام باضافة حبات التمر أيضا على دفعات ونعجنها جيدا مع عجينة الطحين والملح والماء لتختلط وتمتزج معه ويصبح قوام العجين مرنا وطري. يتم إضافة العسل والزبدة ونخلطها مع عجينة التمر والطحين. القيام باضافة العريكة في طبق التقديم وندهن وجهها بالعسل وزبدة. ثم نضع بعض حبات التمر على الأطراف لتزين الطبق وتقدّم مع القهوة العربية المرة. طريقة عمل العريكة بالقشطة طريقة التحضيرطريقة عمل العريكة بالقشطة المكونات 1 كوب ونصف من الدقيق الأسمر.

1/2 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب كبير من التمر ونقوم بإزالة النواة من داخله.

2 كوب كبيران من الماء الفاتر.

1/2 كوب من الزبدة المذابة.

1/4 كوب من الحليب المكثف.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة من نكهة الفانيلا.

1/2 كوب من القشطة الطازجة.

القليل من المكسرات والزبيب والتمر المقطع للتزيين. طريقة التحضير القيام بوضع الطحين مع الملح والفانيلا في إناء كبير ونخلط المكوّنات جيدا. يتم وضع الماء الفاتر ونخلط العجينة جيدا من خلال الخلاط الكهربائي حتى يصبح قوام العجينة لزجا ومرنا. القيام بوضع العجينة في صينية ونفردها جيدا ثم ندهن وجه العريكة بالزبدة ونضعها بالفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشرين دقيقة ونخرجها من الفرن. نقوم بإضافة الحليب المكثف والزبدة والتمر على العجينة بعد إخراجها من الفرن ونمزجهم جيدا. ونضع العريكة في طبق التقديم ونضع فوقه القشطة والعسل ونزيّنه بالمكسّرات والزبيب وقطع التمر. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل العريكة السعودي يعتبر هذا الطبق من الحلويات المشهورة الشهية المتعارف عليها في دول الخليج العربي خاصة في دولة السعودية، حيث يتم تخضيره من الدقيق الأسمر أو الدقيق الأبيض العادي أو خليط من النوعين، حيث أن هذا الطبق يحتوى على الألياف الصحية التي تساعد الجسم على التخلص من الإمساك الشديد ويسرع من عملية الهضم ويخفض من أمراض القلب والدماغ، وأيضا غنى بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، حيث يضاف إليها في مكوناتها السمن البلدي والعسل وماء سلق التمر أو الماء العادي، حيث يقدم العسل بجانب العريكة، حيث يتم تزيينها بحبات التمر أو المكسرات أو القشطة، كما يمكن التعرف على طريقة عمل البلاليط السعودي وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل العريكة السعودي وطريقة عمل العريكة بالتمر وطريقة عمل العريكة بالقشطة. طريقة عمل العريكة السعودي طريقة عمل العريكة بالتمر طريقة عمل العريكة السعودي طريقة عمل العريكة بالتمر المكونات 2 كوب من طحين القمح الأسمر ويتم نخله.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ثلاث أكواب من الماء الفاتر.

نصف كيلو من التمر نزيل منه النواة الموجودة بداخله.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة أو السمن البلدي المذاب.

ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل الطبيعي. طريقة التحضير يتم وضع الطحين والملح في إناء كبير وعميق ونخلطهما معا ثم نضيف الماء الفاتر أو المغلي ولكن على شكل كميات قليلة أو دفعات وكلما أضفنا القليل من الماء نعجن الدقيق ونستمر في ذلك حتى تصبح العجينة متماسكة ومرنة. القيام باضافة حبات التمر أيضا على دفعات ونعجنها جيدا مع عجينة الطحين والملح والماء لتختلط وتمتزج معه ويصبح قوام العجين مرنا وطري. يتم إضافة العسل والزبدة ونخلطها مع عجينة التمر والطحين. القيام باضافة العريكة في طبق التقديم وندهن وجهها بالعسل وزبدة. ثم نضع بعض حبات التمر على الأطراف لتزين الطبق وتقدّم مع القهوة العربية المرة. طريقة عمل العريكة بالقشطة طريقة التحضيرطريقة عمل العريكة بالقشطة المكونات 1 كوب ونصف من الدقيق الأسمر.

1/2 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب كبير من التمر ونقوم بإزالة النواة من داخله.

2 كوب كبيران من الماء الفاتر.

1/2 كوب من الزبدة المذابة.

1/4 كوب من الحليب المكثف.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة من نكهة الفانيلا.

1/2 كوب من القشطة الطازجة.

القليل من المكسرات والزبيب والتمر المقطع للتزيين. طريقة التحضير القيام بوضع الطحين مع الملح والفانيلا في إناء كبير ونخلط المكوّنات جيدا. يتم وضع الماء الفاتر ونخلط العجينة جيدا من خلال الخلاط الكهربائي حتى يصبح قوام العجينة لزجا ومرنا. القيام بوضع العجينة في صينية ونفردها جيدا ثم ندهن وجه العريكة بالزبدة ونضعها بالفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشرين دقيقة ونخرجها من الفرن. نقوم بإضافة الحليب المكثف والزبدة والتمر على العجينة بعد إخراجها من الفرن ونمزجهم جيدا. ونضع العريكة في طبق التقديم ونضع فوقه القشطة والعسل ونزيّنه بالمكسّرات والزبيب وقطع التمر. طريقة التحضير

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