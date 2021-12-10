بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الطبيعي الثابت والساحر جميع الألوان بمكونات طبيعية 100%

أنواع الروج الغير طبيعي تحمل الكثير من الأضرار والآثار السلبية على جلد الشفتين، ومن الممكن تفادي تلك الآثار السلبية من خلال الاعتماد على استخدام روج يكون بتركيبة طبيعية وخالية من أي مادة كيميائية، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل ضمن التركيبة البسيطة للروج الطبيعي والتي من الممكن أن تستخدم دون أن يحدث أي ضرر على جلد الشفتين، وفيما يأتي بيان بأهم المقادير والطريقة واجبة الاتباع للتحضير لتلك الوصفة.

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي

الأرواج الطبيعية من أفضل المستحضرات للعناية بجلد الشفاه وترطيبه، وهي تحمل العديد من الفوائد للشفاه ومن أهمها أنها تحافظ على جلد الشفتين من التشقق أو الجفاف وتحافظ أيضا على معدلات رطوبة الشفاه، وحماية الشفتين من التعرض لتواجد القشور والتشقق الجلدي، وتعتبر أنواع الروج الطبيعي أفضل تركيبات من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل للوقاية من المظهر الباهت والشاحب للشفاه، وجعلهما بمظهر لامع، كما أن الطريقة التي نحن بصدد التعرف عليها من خلال ما يلي مكوناتها متوفرة بكل منزل ولا يحدث بسببها أي أثر من الآثار الجانبية وكذلك فإن الاستعمال آمن وغير ضار والتحضير يكون من خلال ما يلي:

مكونات عمل الروج الطبيعي

الروج الطبيعي من الممكن القيام بتحضيره من خلال استعمال مكونات بسيطة، ومتواجدة وزمن اليسير إحضارها وهي ما نعرضه من خلال النقاط الآتية:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من اللون الغذائي.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة زيت لوز.

طريقة التحضير للروج الطبيعي

من خلال خطوات بسيطة تحصلين على أفضل تركيبة روج طبيعي من الممكن استعماله فور تحضيره، ومن الممكن التحضير من خلال الاتباع للآتي من الخطوات القادمة: