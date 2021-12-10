طريقة ساندوتش اللحم المفروم مع الجبن

يعد ساندوتش اللحم المفروم من ألذ الساندوتشات التي يحبها الجميع كبار وصغار مع الخيار المخلل والجبن الشيدر والموتزاريلا التي تجعل طعمه لا يقاوم، إذا كان أولادك يحبون تناول هذا السانودتش وشراؤه من المحلات فيمكنك تحضيره لهم في المنزل بطعم ألذ من المقدم في المطاعم فتاعبينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وخطوات تحضيره بالتفصيل. ساندوتش اللحم المفروم المقادير الازمة لتحضير السندوتش: اثنتا عشرة قطعة من خبز الكايزر أو الفينو أو أي نوع تفضلين.

بصلة حمراء متوسطة الحجم

مئتا جرام من اللحم الأحمر المفروم ناعم.

فص كبير من الثوم المفروم.

نصف كوب من مفروم الفلفل الأحمر الحلو.

نصف كوب من الفلفل الأخضر الحلو المفروم فروماً ناعماً.

ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من جبن الموتزاريلا المبشورة ناعم.

نصف كوب من جبنة الشيدر المبشورة ناعم.

ملعقة صغيرة من توابل اللحم أو البهارات المشكلة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

ثلاث أو أربع ملاعق من الزبدة الذائبة. ساندوتش اللحم المفروم المقادير الازمة لتحضير السندوتش: خطوات تحضير ساندوتش اللحم المفروم: قومي بإذابة الزبدة على نار متوسطة في طاسة لا تلتصق. أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يصبح بني اللون. يضاف البصل والثوم ويقلب مع اللحم حتى يذبل. قومي بإضافة الفلفل الأخضر والأحمر وقلبي. يضاف الملح والفلفل وتوابل اللحم ويقلب. اتركي اللحم وباقي المكونات على النار حتى تنضج تماماً. يمكنك إضافة ملعقتان من صلصة الطماطم إن أردت. بعد ان ينضج اللحم ارفعيه من الطاسة واتركي الخليط جانباً. أحضري الخبز أي نوع تفضلين. قومي بدهن الخبز بالمايونيز من الداخل أو الكاتشب أو الاستغناء عنهما حسب الذوق. ضعي كمية مناسبة من حشو اللحم بالبصل. أضيفي القليل من الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر فوق اللحم. قومي بإشعال النار في الطاسة مرة أخرى. ضعي الساندوتش في الطاسة مكان اللحم. اضغطي عليه جيداً بالملعقة حتى تصل الحرارة إلى الحشو وتبدأ الجبنة في الذوبان. قلبي الساندوتش على الجهتين ثم ارفعيه من على النار. يمكنك استخدام الفرن أيضاً في تلك الخطوة إن أردت. خطوات تحضير ساندوتش اللحم المفروم: الوسوم

يعد ساندوتش اللحم المفروم من ألذ الساندوتشات التي يحبها الجميع كبار وصغار مع الخيار المخلل والجبن الشيدر والموتزاريلا التي تجعل طعمه لا يقاوم، إذا كان أولادك يحبون تناول هذا السانودتش وشراؤه من المحلات فيمكنك تحضيره لهم في المنزل بطعم ألذ من المقدم في المطاعم فتاعبينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وخطوات تحضيره بالتفصيل. ساندوتش اللحم المفروم المقادير الازمة لتحضير السندوتش: اثنتا عشرة قطعة من خبز الكايزر أو الفينو أو أي نوع تفضلين.

بصلة حمراء متوسطة الحجم

مئتا جرام من اللحم الأحمر المفروم ناعم.

فص كبير من الثوم المفروم.

نصف كوب من مفروم الفلفل الأحمر الحلو.

نصف كوب من الفلفل الأخضر الحلو المفروم فروماً ناعماً.

ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من جبن الموتزاريلا المبشورة ناعم.

نصف كوب من جبنة الشيدر المبشورة ناعم.

ملعقة صغيرة من توابل اللحم أو البهارات المشكلة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

ثلاث أو أربع ملاعق من الزبدة الذائبة. ساندوتش اللحم المفروم المقادير الازمة لتحضير السندوتش: خطوات تحضير ساندوتش اللحم المفروم: قومي بإذابة الزبدة على نار متوسطة في طاسة لا تلتصق. أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يصبح بني اللون. يضاف البصل والثوم ويقلب مع اللحم حتى يذبل. قومي بإضافة الفلفل الأخضر والأحمر وقلبي. يضاف الملح والفلفل وتوابل اللحم ويقلب. اتركي اللحم وباقي المكونات على النار حتى تنضج تماماً. يمكنك إضافة ملعقتان من صلصة الطماطم إن أردت. بعد ان ينضج اللحم ارفعيه من الطاسة واتركي الخليط جانباً. أحضري الخبز أي نوع تفضلين. قومي بدهن الخبز بالمايونيز من الداخل أو الكاتشب أو الاستغناء عنهما حسب الذوق. ضعي كمية مناسبة من حشو اللحم بالبصل. أضيفي القليل من الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر فوق اللحم. قومي بإشعال النار في الطاسة مرة أخرى. ضعي الساندوتش في الطاسة مكان اللحم. اضغطي عليه جيداً بالملعقة حتى تصل الحرارة إلى الحشو وتبدأ الجبنة في الذوبان. قلبي الساندوتش على الجهتين ثم ارفعيه من على النار. يمكنك استخدام الفرن أيضاً في تلك الخطوة إن أردت. خطوات تحضير ساندوتش اللحم المفروم:

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