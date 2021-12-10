بربع كوب من الزبدة اعملي أحلى فطائر بالجبن والبقدونس بعجينة هشة وسريعة في المنزل

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تعد فطائر الجبن والبقدونس من الوجبات الخفيفة والشهية التي يقبل على تناولها الكثيرين، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، وكثير من الامهات يردن تحضير وجبات مختلفة لتحضيرها لعائلتها، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي العجين والجبن والبقدونس حيث أن للبقدونس الكثير من الفوائد الصحية على الجسم، ايضاً يمكن تناولها في جميع الأوقات بجانب كوب الشاي، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس بطعم ولا أروع في المنزل.مقادير عمل فطائر بالجبن والبقدونس
تحتوي فطائر الجبن والبقدونس من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي :-
- ٣ أكواب من الدقيق المنخول.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
للحشو
- كوب من الجبنة البيضاء المبشورة.
- ٣ ملاعق كبيرة من البقدونس.
- ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فطائر الجبن بالبقدونس وهي كما يلي:-
- نحضر طبق ونقوم بخلط السكر مع الماء و الخميرة ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نغطي الطبق ونتركه لمدة عشر دقائق حتى تظهر الفقاعات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة مع الزيت إلى الخليط ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح إلى الخليط مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- تدهن العجينة بالقليل من الزيت ونغطيها بكيس من النايلون ونتركها جانبا لمدة لا تقل عن ساعة في مكان دافئ حتى تتخمر.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، ثم نقوم بخلط الجبن الأبيض مع الجبن الموتزاريلا والبقدونس ونقلبهم جيداً.
- نفرد كرات العجين ونضع مقدار ملعقة من الجبن إلى العجين، قم نغلق الكرات بإحكام.
- بعد ذلك نضع الفطائر في صينية مدهونة بالقليل من السمن وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٩٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الفطائر من الفرن ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى فطائر بالجبن والبقدونس لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
الوسوم
تعد فطائر الجبن والبقدونس من الوجبات الخفيفة والشهية التي يقبل على تناولها الكثيرين، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، وكثير من الامهات يردن تحضير وجبات مختلفة لتحضيرها لعائلتها، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي العجين والجبن والبقدونس حيث أن للبقدونس الكثير من الفوائد الصحية على الجسم، ايضاً يمكن تناولها في جميع الأوقات بجانب كوب الشاي، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس بطعم ولا أروع في المنزل.مقادير عمل فطائر بالجبن والبقدونس
تحتوي فطائر الجبن والبقدونس من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي :-
- ٣ أكواب من الدقيق المنخول.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
للحشو
- كوب من الجبنة البيضاء المبشورة.
- ٣ ملاعق كبيرة من البقدونس.
- ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فطائر الجبن بالبقدونس وهي كما يلي:-
- نحضر طبق ونقوم بخلط السكر مع الماء و الخميرة ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نغطي الطبق ونتركه لمدة عشر دقائق حتى تظهر الفقاعات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة مع الزيت إلى الخليط ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح إلى الخليط مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- تدهن العجينة بالقليل من الزيت ونغطيها بكيس من النايلون ونتركها جانبا لمدة لا تقل عن ساعة في مكان دافئ حتى تتخمر.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، ثم نقوم بخلط الجبن الأبيض مع الجبن الموتزاريلا والبقدونس ونقلبهم جيداً.
- نفرد كرات العجين ونضع مقدار ملعقة من الجبن إلى العجين، قم نغلق الكرات بإحكام.
- بعد ذلك نضع الفطائر في صينية مدهونة بالقليل من السمن وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٩٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الفطائر من الفرن ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى فطائر بالجبن والبقدونس لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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