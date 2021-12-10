بربع كوب من الزبدة اعملي أحلى فطائر بالجبن والبقدونس بعجينة هشة وسريعة في المنزل

تعد فطائر الجبن والبقدونس من الوجبات الخفيفة والشهية التي يقبل على تناولها الكثيرين، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، وكثير من الامهات يردن تحضير وجبات مختلفة لتحضيرها لعائلتها، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهي العجين والجبن والبقدونس حيث أن للبقدونس الكثير من الفوائد الصحية على الجسم، ايضاً يمكن تناولها في جميع الأوقات بجانب كوب الشاي، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس بطعم ولا أروع في المنزل.

مقادير عمل فطائر بالجبن والبقدونس

تحتوي فطائر الجبن والبقدونس من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي :-

٣ أكواب من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من السكر.

للحشو

كوب من الجبنة البيضاء المبشورة.

٣ ملاعق كبيرة من البقدونس.

ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فطائر الجبن بالبقدونس وهي كما يلي:-