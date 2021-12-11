طريقة عمل بنت الصحن اليمنى تعتبر من الوصفات المميزة المعروفة والشهية والمشهورة فى اليمن حيث

يتميز المطبخ اليمني باحتوائه على العديد من الأطباق والمشروبات المميزة والشهية التي انتشرت إلى العديد من الدول المجاورة، مثل: المندي، والهريس، والشاي العدني، بالإضافة إلى القهوة والحلويات، وتعتبر بنت الصحن من الحلويات التقليدية البسيطة والتراثية في اليمن، حيث يتم تناولها على الإفطار أو بين الوجبات، وفي هذا المقال سنعرفكم على خطوات تحضر هذا الطبق، بالإضافة إلى طريقة عمل كيكة الراوني.. طريقة عمل بنت الصحن اليمنى طريقة عمل بنت الصحن اليمنى المكونات ثلاثة أكواب من الطحين.

أربع بيضات.

نصف كوب من الزبدة السائحة.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

ربع كوب من الماء الفاتر. مكونات طبقة التزيين كمية من كل من: العسل وحبة البركة -حسب الرغبة-.

صفار بيضة. طريقة التحضير يتم مزج كل من المكونات التالية في إناء كبير عميق ويتم وضع الماء والخميرة والسكر. القيام بتقليب المزيج السابق وتركه جانبا يتفاعل لمدة خمس دقائق. يتم مزج كلٍ من المكونات التالية في إناء آخر وهى الطحين والبيض والملح. القيام إضافة مزيج الخميرة إلى مزيج الطحين ويتم خلط المكونات جيدا. يتم سكب الزبدة الذائبة وإعادة عجن المكونات لمدة عشر دقائق للحصول على عجينة طرية ومتماسكة. القيام بتقطيع العجينة إلى ست عشرة كرة بالحجم الصغير. يتم تجهيز قالب الكيك من خلال دهنه بالزيت أو السمن من القاع والجوانب. القيام بفرد كرة العجين في قاع القالب ودهنها بالزيت أو السمنة وفرد قطعة أخرى من العجين فوقها وهكذا لحين الحصول على طبقات من العجين. يتم دهن آخر طبقة من العجين بصفار البيض ورش حبة البركة على الوجه. القيام بإدخال القالب إلى الفرن المسخن مسبقاً على حرارة متوسطة لمدة ثلث ساعة لحين النضوج والاحمرار. يتم سكب كمية من العسل على بنت الصحن الناضج وتقديمه مباشرة. أخيرا تكوني صنعتي لأسرتك احلي بنت صحن مميز. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل بنت الصحن اليمنى تعتبر من الوصفات المميزة المعروفة والشهية والمشهورة فى اليمن حيث

يتميز المطبخ اليمني باحتوائه على العديد من الأطباق والمشروبات المميزة والشهية التي انتشرت إلى العديد من الدول المجاورة، مثل: المندي، والهريس، والشاي العدني، بالإضافة إلى القهوة والحلويات، وتعتبر بنت الصحن من الحلويات التقليدية البسيطة والتراثية في اليمن، حيث يتم تناولها على الإفطار أو بين الوجبات، وفي هذا المقال سنعرفكم على خطوات تحضر هذا الطبق، بالإضافة إلى طريقة عمل كيكة الراوني.. طريقة عمل بنت الصحن اليمنى طريقة عمل بنت الصحن اليمنى المكونات ثلاثة أكواب من الطحين.

أربع بيضات.

نصف كوب من الزبدة السائحة.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

ربع كوب من الماء الفاتر. مكونات طبقة التزيين كمية من كل من: العسل وحبة البركة -حسب الرغبة-.

صفار بيضة. طريقة التحضير يتم مزج كل من المكونات التالية في إناء كبير عميق ويتم وضع الماء والخميرة والسكر. القيام بتقليب المزيج السابق وتركه جانبا يتفاعل لمدة خمس دقائق. يتم مزج كلٍ من المكونات التالية في إناء آخر وهى الطحين والبيض والملح. القيام إضافة مزيج الخميرة إلى مزيج الطحين ويتم خلط المكونات جيدا. يتم سكب الزبدة الذائبة وإعادة عجن المكونات لمدة عشر دقائق للحصول على عجينة طرية ومتماسكة. القيام بتقطيع العجينة إلى ست عشرة كرة بالحجم الصغير. يتم تجهيز قالب الكيك من خلال دهنه بالزيت أو السمن من القاع والجوانب. القيام بفرد كرة العجين في قاع القالب ودهنها بالزيت أو السمنة وفرد قطعة أخرى من العجين فوقها وهكذا لحين الحصول على طبقات من العجين. يتم دهن آخر طبقة من العجين بصفار البيض ورش حبة البركة على الوجه. القيام بإدخال القالب إلى الفرن المسخن مسبقاً على حرارة متوسطة لمدة ثلث ساعة لحين النضوج والاحمرار. يتم سكب كمية من العسل على بنت الصحن الناضج وتقديمه مباشرة. أخيرا تكوني صنعتي لأسرتك احلي بنت صحن مميز. طريقة التحضير

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