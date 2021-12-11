الدوناتس الإيطالي، يعد الدوناتس من أنواع الحلويات الإيطالية التي اشتهرت في كثير من بلدان العالم كما أنها نالت إعجاب الكثير من الناس كبار وصغار وخاصة الأطفال وتقدم تلك الحلوي بالحشوات المختلفة فهناك منها الحلو والحادق ويتم تناولها في اي وقت ويتم تحضيرها من خلال القيام ببعض الخطوات السهلة والتي تحتاج فقط إلى التركيز وتجهيز جميع المكونات ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم الدوناتس الإيطالي وطريقة تحضيره حلو وحادق في المنزل مع أسرار نجاحه.

الدوناتس الإيطالي طريقة تحضيره وأسرار نجاحه بالحشوات المختلفة

تختلف طريقة تحضير الدوناتس من بلد إلى أخري وأخذت مؤخراً شهرة واسعة خاصة في الدول العربية ومع انتشار تقديمها في مطاعم الحلويات وإقبال الناس عليها من أجل تناولها والاستمتاع بطعمها اللذيذ الشهي.

عدد أربعة كوب من دقيق المخبوزات.

عدد اربع ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

عدد ملعقتان كبيرتان من السكر.

عدد اثنان من البيض.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

زبدة طرية.

عدد كوب واحد من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملح.

زيت.

مكونات العجينة

مكونات الحشو الحادق

مكس من الجبن.

جبنه كريمي.

فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة جداً.

مكونات الحشو الحلو

مربي.

شكولاته قابلة للدهن.

نوتيلا.

نحضر إناء ذات حجم مناسب ونضع به الدقيق بعد أن نقوم بنخله ثم نضع الخميرة والبيكنج بودر والملح والسكر ونقلب المكونات ونخلطهم مع بعضهم جيداً ثم نقوم بإضافة البيض ثم الخل ونعجن المكونات ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن ثم نضيف مقدار ملعقتين كبيرتين من الزبدة على العجين ونعجن بها حتي نحصل على طرية متماسكة ثم نحضر إناء مدهون بالقليل من الزيت ونضع به العجين ثم نقوم بتغطية العجين ونتركها حتي تتخمر. على رخامة المطبخ النظيفة نقوم بفرد القليل من العجين ونضع العجين ونفردها على شكل دائرة غير رقيقة وبواسطة قطاعة الدوناتس الدائرية الصغيرة نقوم بتقطيع العجين على شكل دائرة صغيرة ونضعها على ورق زبدة ثم نترك العجينة ترتاح قليلاً. في طاسة على نار متوسطة بها زيت غزير ونترك الزيت يسخن قليلاً ثم نضع قطع الدوناتس به ونتركها حتي تتحمر من الوجهين ثم نقوم برفعه من الزيت. ولحشو الحادق نقوم بوضع مكس الجبنه مع الجبنه الكريمي ونقلبه مه بعضهم ونضعهم في كيس حلواني ونقوم بعمل فتحة صغيرة في الدوناتس ونحشي القطعة بخليط الجبنه ونضع على الوجه القليل من الجبنة الكريمي ثم نضع الفلفل الألوان ليعطي شكل جذاب وشهي. ولحشو الحلو نقوم بعمل فتحة صغيرة في الدونات ونضع في كيس الحلواني الشكولاته القابلة للدهن ونحشي أو نضع المربي أو النوتيلا للحشو.

طريقة التحضير