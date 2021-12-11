بملعقة من النشا اعملي أقوي كريم بالنشا والخيار لتفتيح البشرة وشد الوجه

يعد كريم النشا والخيار من الكريمات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه في أيام قليلة، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن كريم طبيعي يعمل على تفتيح وشد الوجه بشكل فوري، ايضاً يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا والخيار ويعرف عن الخيار بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها الحيوية والنعومة، ايضاً يعمل على تعزيز البشرة كما يحسن من نسيج الجلد، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم النشا والخيار السحري للتفتيح.

فوائد الخيار للبشرة

هناك الكثير من الفوائد الرهيبة للخيار على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يعمل الخيار على نعومة البشرة ويعطيها الحيوية والنضارة المطلوبة. يعتبر من أحد المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة لأنه يحسن نسيج الجلد. يعمل على تنشيط الدورة الدموية للبشرة كما يحتوي على عناصر تعمل على تغذية البشرة.

مكونات عمل كريم النشا والخيار

يتكون كريم النشا والخيار من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

حبة كبيرة من الخيار.

ملعقة كبيرة من النشا.

علبة نظيفة فارغة.

ملعقة كبيرة من الحليب الجاف.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم النشا والخيار للتفتيح يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-

نحضر حبة من الخيار ونغسلها جيداً، ثم نبشرها باستخدام المبشرة للحصول على الماء الناتج منها. بعد ذلك نحضر إناء صغير ونقوم بخلط ماء الخيار والحليب المجفف ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة النشا مع وضع الإناء لفترة قصيرة على النار ثم ننزله ونقلبه جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. بعد ذلك نقوم بوضع الكريم في علبة فارغة ونغلقها جيداً، ونحفظها داخل الثلاجة عند الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق كريم النشا والخيار في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-