الملعقة السحرية ضعيها على البطاطس مش هتشرب نقطة زيت وهتبقي مقرمشة بلون ذهبي أحلي من كنتاكي

البطاطس المقلية من الأطعمة اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس ويحبون تناولها بكميات كبيرة وذلك بسبب لونها الذهبي الجميل وطعمها المقرمش ودائما يفضل الغالبية الحصول على البطاطس المقلية من خارج المنزل لأنها تكون هشة اكثر وأجمل في الطعم ولكن هناك الكثير من السلبيات التي يمكن حدوثها عند تناول البطاطس المقلية في خارج المنزل ومن إبرازها وإنها تقوم بإمتصاص كمية كبيرة من الزيوت وحتى عندما نقوم بعمل البطاطس المقلية داخل المنزل فإنها تحصل على كمية كبيرة من الزيت وللأسف هذا يكون خطر جدا على حياة الكثير من الأشخاص سواءً الأطفال أو مرضى القلب أو مرضى السكر ومرضى الضغط لذلك لا بد من الوصول إلى حل يمكن من خلاله قلى البطاطس دون أن تتعرض لكمية كبيرة من الزيت.

‏طريقة قلي البطاطس بدون زيت

هناك العديد من الطرق التي تؤدي إلى عدم امتصاص البطاطس كمية كبيرة من الزيت وجميع هذه الطرق فعالة ولا تحتاج الكثير من الوقت وفي نفس الوقت تكون صحية على الإنسان حتى لا يحصل على نسبة عالية من الدهون مما تسبب له العديد من الأضرار الجانبية ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي سنحتاجها لإعداد البطاطس دون الزيت وهذه المكونات هي:

ماء مغلي.

ثلاث حبات من البطاطس.

ملعقة نشاء

ثوم مطحون.

ملعقة زعتر.

ملعقة ملح.

زيت زيتون.

توابل حسب الرغبة.

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طريقة إعداد البطاطس المقلية بدون زيت

يمكن من خلال استخدام المكونات التي ذكرناها في الفقرة السابقة أن نقوم بقلي البطاطس دون أن نضيف كمية كبيرة من الزيت وذلك من خلال الخطوات التالية:

أول خطوة نقوم بها هي تقشير البطاطس وتقطيعها إلى قطع صغيرة على شكل أصابع.

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‏ بعد ذلك نضع قدر مناسب على النار و ننتظره حتى يغلي وبعد ذلك نضيف له قطع البطاطس ونترك داخل الماء المغلي في دقيقتين فقط ثم نخرجها مرة أخرى.

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‏ خرج البطاطس من الماء المغلي وأنا اقوم بتصفيتها ونتركها تجف قليلا.

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‏ بعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونضع فيها اصابع البطاطس ثم نقوم بدهنها بزيت الزيتون من الأعلى ونرش عليها بودرة الثوم والملح حسب الرغبة والتوابل والزعتر.

نصع عليها من الأعلى ملعقة من النشا.

نقوم بتشغيل الفرن ونتركه لبعض الوقت وبعد ذلك نضع فيه صينية البطاطس ونتركها حتى تصل لمرحلة النضج وتكون ذهبية وجاهزة للأكل

كما ذكرنا لكم يمكننا بسهوله عمل بكاطس مقرمشة زى المطاعم بإضافة ملعقة واحدة من النشا تساعد على جعل لونها ذهبي وخطير وايضا مقرمشة زى المطاعم ، كل ما عليكي عزيزتي هو تطبيق الخلطة على البطاطس وانتظري دقائق وسوف تلاحظين بنفسك الفرق في الطعم واللون لن تشتري بطاطس من برا بعد اليوم