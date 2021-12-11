لو عندك بيضة حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير خلال ساعتين اقوي كرياتين طبيعي للشعر

بيضة واحدة فقط تحول شعرك الخشن إلى خيوط حرير لأن البيض يعتبر المكون الأساسي الذي يساعد على فرد الشعر وبشكل سريع وممتاز دون الحاجة لمكونات غير طبيعية قد تلحق الضرر بالشعر مع المداومة على الاستخدام، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معكم على الوصفة كاملة بالمكونات والخطوات ليصبح شعرك كالحرير خالي من التجاعيد.

بيضة واحدة حولي شعرك الخشن إلى حرير

الشعر الحرير حلم كل فتاة وسيدة فالكثير منهم يبحثون عن أفضل الطرق لتحقيق هذا الحلم، حيث أن الشعر الخشن والمجعد قد يؤثر تأثير سلبي على الحالة النفسية للفتاة، كما أنهم يرغبون في البحث عن الوصفات الطبيعية التي تفيد صحة الشعر حتى على المدى البعيد على عكس المنتجات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل لأنها مع الاستمرار تتسبب في أضرار بالشعر.

مكونات كيرياتين البيضة

بيضة واحدة فقط قادرة على أن تجعل من الشعر الخشن خيوط حرير، وإليكم المكونات اللازمة لتطبيق الوصفة، وهي كالآتي:

المكونات

عدد بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت الياسمين.

ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة تحضير الوصفة

إليكم الطريقة بالخطوات يجب اتباعها لتجعل من شعرك خيوط من الحرير، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: