ألذ مشروب هتشربيه في الشتاء اعملي مشروب الكاكاو الساخن بطعم ومذاق لذيذ

فصل الشتاء هو فصل السقيع الذي يحتاج فيه الكثير من الناس إلي بعض الأشياء التي تعمل على تدفئة الجسم، حيث توجد هناك العديد من المأكولات التي توجد في فصل الشتاء التي توجد في فصل الشتاء فقط مثل الفواكهة وبعض الخضروات وأهمها الكرنب الذي يعمل على تدفئة الجسم، وكذلك توجد العديد من المشروبات الشتوية التي تعطي الجسم الإحساس بالدفئ مثل مشروبات الكاكاو والسحلب وغيرها من المشروبات الأخري، حيث نجد العديد من الأطفال وكذلك الكبار يقبلون على تناول مشروب الكاكاو لأنه يحتوي على طعم سبيه للشيكولاته لذلك نجد العديد من الأطفال يقبلون على تناوله، حيث نلاحظ عند تناول مشروب الكاكاو في بعض الكافيهات وجود الوش على سطح الكوب بالإضافة إلى الطعم الذيذ الرائع المختلف عن عمله في المنزل، حيث يعمل الكاكاو على تدفئة الجسم والشعور بالدفئ وكذلك يعمل تغذية الجسم نتيجة لما يحتويه من بعض المكونات عالية القيمة الغذائية وكذلك الطاقة التي يحتاجها الجسم بإستمرار مثل الحليب ونكهة الشيكولاته، لذلك نجد العديد من السيدات تقوم بعملية البحث المتداول عن الطريقة الصحيحة لعمل الكاكاو في المنزل بنفس الطعم الذي نقوم بتناوله في بعض الكافيهات الخارجية.

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

المكونات

ثلاثة ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو.

كوب واحد من الحليب السائل كامل الدسم.

كمية من السكر الأبيض الناعم على حسب رغبتك.

قومي بتحضير إناء صغير نظيف و قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو به ثم ضيفي عليه كمية من السكر علي حسب رغبتك وقومي بتقليب السكر مع بودرة الكاكاو جيدا.

بعد تقليب هذه المكونات الجافة جيدا مع بعضها في الإناء، قومي بعد ذلك بملئ الكوب الذي تتناولي به مشروب الكاكاو بالحليب السائل كامل الدسم وضعيه علي نار هادئة الحرارة وقومي بالتقليب المستمر لهذه المكونات حتى تتمكني من ذوبان بودرة الكاكاو والسكر جيدا.

بعد أن يبدأ هذا الخليط في الغليان قومي برفعه من على النار.

بعد أن يبدأ هذا الخليط في الغليان قومي برفعه من على النار. بعد رفع مشروب الكاكاو من علي النار، قومي بتحضير الكوب ثم عليكي بتفريغ الإناء المحتوي على مشروب الكاكاو بهذا الكوب حتى تتمكني من تناوله بطعم لذيذ ورائع ونفس النكهة التي تقومين بتناوله في الكافيهات الخارجية.

طريقة التحضير