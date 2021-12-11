افضل طريقة لعمل بلح الشام الهش والمقرمش و سر نجاحة

ان بلح الشام من أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثير فى الوطن العربى ويرجع اسمه الى بلاد الشام وسوريا تحديدا. وهو نوع من الحلوى الشرقية. ويرجع تسميته بذلك الاسم لانه ياخذ شكل البلح. ومن أشهر البلدان التي يكثر فيها تداوله مصر وبلاد الشام والعراق وتركيا مع اختلاف الاسم. وسوف نوضح طريقة عمل بلح الشام على الطريقة السورية للحصول على بلح مقرمش وهش بطريقه مضمونه وسهله. حتى تستفيد منه ربات البيوت التى ترغب فى عمل بلح الشام فى المنزل. طريقة عمل بلح الشام المقرمش على الطريقة السورية طريقة عمل بلح الشام المقرمش على الطريقة السورية .عند عمل بلح الشام الاصلى المقرمش تستخدم مكونات معينة بمقادير معينه ما عليك الا اتباع الخطوات التالية للحصول على بلح مقرمش وهش. المكونات والمقادير اللازمة لعمل بلح الشام المقرمش نحتاح كيلو من الدقيق النقي.

مع سبع بيضات .

كذلك مقدار ثلاث معالق من النشا.

ملعقتان من الخميرة.

ثم ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ايضا كوبان من الماء.

هكذا نصف كوب زيت نباتى.

كما نحتاج كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الملح . المكونات والمقادير اللازمة لعمل بلح الشام المقرمش طريقة عمل الشريات المكونات اللازمة لعمل الشربات او القطر

كوبان من السكر .

كوبان ونصف من الماء.

عصير حبتان من الليمون. طريقة التجهيز اللازمة لعمل الشربات نقوم بوضع قدر على النار تكون نار متوسطة.

نضيف الماء والسكر ونقلب المكونات جيدا ثم نضيف عصير الليمون الى الخليط فى القدر.

نترك المكونات حتى تغلى جيدا عشر دقائق حتى تصل الى درجة القوام الثقيل نسبيا.

ثم نرفع المكونات من على النار ونترك الخليط حتى يبرد. طريقة عمل الشرياتطريقة التجهيز اللازمة لعمل الشربات طريقة تحهيز وعمل بلح الشام المقرمش بطريقه سهله نضع اناء عميق على النار ونضع فيه الزيت والماء والحليب والخميرة والملح.

يتم تقليب الخليط ان يغلى جيدا. اضافة الدقيق الى الخليط مع التقليب المستمر على نار هادئه.

نستمر فى التقليب حتى نحصل على عجينه متجانسه.تكون العجينه ناعمه و طريه لا تلتصق بالإناء.

فى هذه الخطوه يفضل استخدام العجان تقليب الخليط جيدا. نرفع الاناء من على النار ونتركه جانبا قليلا.

نقوم بإضافة البيض واحدة واحدة نقوم بضرب بيضه فى الخليط بالمضرب حتى تختفى فى الخليط ثم اضافة الاخرى وهكذا.

اضافة الفانيليا والنشا أثناء الخلط فى الخطوه السابقه.نحضر قمع كريمة ورأس تزيين لعمل بلح الشام ونضع به قدر من الخليط

نحضر اناء عميق ونضعه على النار ونقوم بوضع كمية غزيرة من الزيت في الإناء حتى يسخن. نضغط على القمع لاخراج العجين منه فى الزيت مباشرة

استعمال مقص فى هذه الخطوه لتقطيع العجينة الى اصابع حسب الرغبة.عند تمام تسوية البلح وتحول لونه الى اللون الذهبى يتم رفعة من الزيت.

وهكذا حتى ننتهى من الكمية ثم نضع الشربات على البلح حتى يتشرب الشربات.بعد ذلك .ضعي جوز الهند عليه وقدميه الى اسرتك. طريقة تحهيز وعمل بلح الشام المقرمش بطريقه سهله الوسوم

ان بلح الشام من أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثير فى الوطن العربى ويرجع اسمه الى بلاد الشام وسوريا تحديدا. وهو نوع من الحلوى الشرقية. ويرجع تسميته بذلك الاسم لانه ياخذ شكل البلح. ومن أشهر البلدان التي يكثر فيها تداوله مصر وبلاد الشام والعراق وتركيا مع اختلاف الاسم. وسوف نوضح طريقة عمل بلح الشام على الطريقة السورية للحصول على بلح مقرمش وهش بطريقه مضمونه وسهله. حتى تستفيد منه ربات البيوت التى ترغب فى عمل بلح الشام فى المنزل. طريقة عمل بلح الشام المقرمش على الطريقة السورية طريقة عمل بلح الشام المقرمش على الطريقة السورية .عند عمل بلح الشام الاصلى المقرمش تستخدم مكونات معينة بمقادير معينه ما عليك الا اتباع الخطوات التالية للحصول على بلح مقرمش وهش. المكونات والمقادير اللازمة لعمل بلح الشام المقرمش نحتاح كيلو من الدقيق النقي.

مع سبع بيضات .

كذلك مقدار ثلاث معالق من النشا.

ملعقتان من الخميرة.

ثم ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ايضا كوبان من الماء.

هكذا نصف كوب زيت نباتى.

كما نحتاج كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الملح . المكونات والمقادير اللازمة لعمل بلح الشام المقرمش طريقة عمل الشريات المكونات اللازمة لعمل الشربات او القطر

كوبان من السكر .

كوبان ونصف من الماء.

عصير حبتان من الليمون. طريقة التجهيز اللازمة لعمل الشربات نقوم بوضع قدر على النار تكون نار متوسطة.

نضيف الماء والسكر ونقلب المكونات جيدا ثم نضيف عصير الليمون الى الخليط فى القدر.

نترك المكونات حتى تغلى جيدا عشر دقائق حتى تصل الى درجة القوام الثقيل نسبيا.

ثم نرفع المكونات من على النار ونترك الخليط حتى يبرد. طريقة عمل الشرياتطريقة التجهيز اللازمة لعمل الشربات طريقة تحهيز وعمل بلح الشام المقرمش بطريقه سهله نضع اناء عميق على النار ونضع فيه الزيت والماء والحليب والخميرة والملح.

يتم تقليب الخليط ان يغلى جيدا. اضافة الدقيق الى الخليط مع التقليب المستمر على نار هادئه.

نستمر فى التقليب حتى نحصل على عجينه متجانسه.تكون العجينه ناعمه و طريه لا تلتصق بالإناء.

فى هذه الخطوه يفضل استخدام العجان تقليب الخليط جيدا. نرفع الاناء من على النار ونتركه جانبا قليلا.

نقوم بإضافة البيض واحدة واحدة نقوم بضرب بيضه فى الخليط بالمضرب حتى تختفى فى الخليط ثم اضافة الاخرى وهكذا.

اضافة الفانيليا والنشا أثناء الخلط فى الخطوه السابقه.نحضر قمع كريمة ورأس تزيين لعمل بلح الشام ونضع به قدر من الخليط

نحضر اناء عميق ونضعه على النار ونقوم بوضع كمية غزيرة من الزيت في الإناء حتى يسخن. نضغط على القمع لاخراج العجين منه فى الزيت مباشرة

استعمال مقص فى هذه الخطوه لتقطيع العجينة الى اصابع حسب الرغبة.عند تمام تسوية البلح وتحول لونه الى اللون الذهبى يتم رفعة من الزيت.

وهكذا حتى ننتهى من الكمية ثم نضع الشربات على البلح حتى يتشرب الشربات.بعد ذلك .ضعي جوز الهند عليه وقدميه الى اسرتك. طريقة تحهيز وعمل بلح الشام المقرمش بطريقه سهله

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