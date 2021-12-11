طريقة عمل الحواوشي المصري بخلطة مميزة ولذيذة بأقل تكلفة بطعم زي مطاعم الحواوشي

الحواوشي من أهم الأطعمة المميزة الشعبية، التي يتم تناولها في اي وقت، له طعم جميل فيمكن تناوله كوجبة غداء سريعة ولذيذة، ويمكن تناوله كوجبة إفطار أو عشاء أيضًا مع بعض المقبلات الأخرى، والآن سوف نتعرف على طريقة عمل الحواوشي في البيت بدلًا من شرائه من الخارج، وذلك حتى يكون صحي ومضمون بشكل أفضل خاصتًا على صحة اولادنا وخطوات تحضيره سوف نعرضها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الحواوشى فى المنزل

يمكنك الآن بطريقة سهلة تحضير الحواوشي في وقت بسيط، لذلك ينصح بعمله في المنزل افضل من شرائه وطريقة عمله هي كالأتي:

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفرومة.

بصلتين كبار الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الزعتر.

رشة من بهارات اللحمة.

ملعقة من السمن.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

رشة من القرفة.

أربع أرغفة عيش بلدي صغيرة الحجم.

احضري مقلاة مناسبة الحجم.

أضيفي بداخلها السمن.

اتركي السمن حتى يسخن جيدًا.

أضيفي بداخلها البصل المقطع الى قطع صغيرة جدًا.

الان أضيفي إليه اللحم المفرومة.

قلبي المكونات جيدًا حتى تختلط اللحمة مع البصل جيدًا.

أضيفي الآن إليها الملح والفلفل الاسود، وباقي البهارات التي تم تجهيزها على اللحم المفروم.

قلبي المكونات جيدًا.

قومي الان بترك اللحمة على نار هادئة حتى تنضج تمامًا.

الان قومي بإحضار الخبز البلدي.

افتحي الخبز فتحة مناسبة من فوق.

قومي بحشو الخبز من الداخل باللحم المفروم التي قد تم تجهيزها الآن.

افعلي ذلك لكل الكمية التي تم تجهيزها.

بعد الانتهاء من عملية الحشو قومي بدهن وجه الخبز بالزيت.

الان احضري صينية وضعي بداخلها الخبز المحشو باللحمة المفرومة.

الان ادخليها تحت الشواية، اتركي الخبز داخل الفرن حتى يصبح الوجه لونه ذهبي.

الان قومي بالتقليب على الوجه الآخر حتى تحصلي أيضًا على نفس اللون لكل الجهات ويصبح محمر.

الان بعد الانتهاء من تحمير الخبز اخرجيه وهكذا قد تم تجهيز الحواوشى فى المنزل ويتم تقديمه وتناوله ساخنًا مع العديد من المقبلات المميزة مثل المخلل بكل أنواعها.

طريقة تحضير الحواوشي