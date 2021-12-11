بعجينة قطنية اعملي البيتزا في المنزل بمقادير مظبوطة وناجحة 100% بطعم لذيذ

العديد من الأمهات تبحث بشكل كبير عن طريقة عمل البيتزا في المنزل، وذلك لتجهيزها لأولادها بشكل مستمر، ويرجع ذلك إلى أن البيتزا من أهم الأطعمة التي يتم شراؤها وطلبها بشكل دائم، فهي لها طعم مميز يجعلها محبوبة جدًا لدي الكبار والصغار، كما أنه تتميز بتنوع حشوها حسب الرغبة، ولذلك يفضل أن يتم تحضيرها في البيت توفيرًا للمال، وتصبح أمنه بشكل أفضل، وسوف نتعرف على خطوات التحضير بكل سهولة من خلال المقال.

طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل

بالفعل أصبحت البيتزا من أهم المأكولات التي تسعد أولادهم بمجرد تواجدها في المنزل، وسوف نتعرف على طريقة عملها الآن وهي كالأتي:

المكونات

نصف كيلو من الدقيق لعمل اثنين من البيتزا.

كوب من المياه الدافئة وليس الساخنة.

ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة ملح.

ملعقتين من الزيت.

خمس ملاعق من صلصة البيتزا.

ملعقتين من لبن البودرة.

ملعقة من البيكنج باودر.

ربع كوب من الزيتون الأسود المقطع.

حبتين من الفلفل الرومي المقطع شرائح.

لحمة مفرومة معصجة.

ربع كيلو من الجبنة الموتزاريلا.

ربع كيلو من الجبن الرومي المبشور.

حبتين من الطماطم المقطعة شرائح.

احضري كوب المياه الدافيء، ولابد من التأكد من درجة حرارتها حتى لا يتوقف مفعول الخميرة إذا كانت ساخنة.

اذيبي السكر الآن بداخلها.

قلبي الكوب جيدًا.

أضيفي الخميرة إلى الكوب وقلبي جيدًا.

الان اتركي الكوب جانبًا حتى يتم ارتفاعها نتيجة الأحمر.

الان احضري وعاء به الدقيق، وأضيفي إليه البيكنج باودر.

أضيفي رشة الملح أيضًا إلى المكونات ثم قومي بإضافة اللبن البودرة.

الان قلبي كل المكونات حتى تتجانس.

أضيفي الزيت الزيتون واخلطيه مع الدقيق جيدًا.

الآن أضيفي المياه إلى خليط الدقيق الذي تم تجهيزه، تجنب المكونات جيدًا وذلك حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة ناعمة وملزقة بعض الشيء.

غطي العجينة الان واتركيها حتى تخمر جيدًا لمدة ساعة.

الان قسمي العجينة الى قسمين.

احضري صينية مناسبة الحجم.

قومي بدهنها بالزيت، ثم قومي بفرد العجينة في الصينية، حتى تأخذ شكلها.

أضيفي ملعقة من الصلصة على وجه البيتزا بعد فردها.

الآن أضيفي الحشو إليها ووزعيها على البيتزا جيدًا.

ادخلي البيتزا في الفرن على درجة حرارة متوسطة

اتركيها حتى الحصول على لون ذهبي المميز لها ويحمى وجهها.

الان اخرجيها من الفرن وضعي عليها الكاتشب وقطعيها ويتم تقديمها الان.

مكونات حشو البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا