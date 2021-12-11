عايزة تفردي شعرك الخشن والمجعد اصنعي كيراتين منزلي غير مكلف لشعر ناعم زي الحرير

الشعر الناعم والمفرود لا يمكن الاستغناء عنه لدي معظم السيدات من أجل عمل تسريحات مختلفة وجذابة لأنها تعطي مظهر أنيق، وبسبب ذلك تلجأ الكثير من الفتيات إلى فرد الشعر باستخدام المكواة أو الاستشوار والبعض الأخر يقوم بعمل بروتين أو كيراتين للحصول على شعر ناعم ومفرود ولكن هذا يضر بصحة الشعر على المدي البعيد ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيراتين في المنزل فتابعونا. طريقة عمل كيراتين البيض والموز في وعاء نخلط موزة ناضجة مع 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة ثم نضيف 3 ملاعق من العسل ونقلب للحصول على مزيج متجانس.

يوضع الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يمشط الشعر حتى تتغلغل المكونات داخل الشعر ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء والشامبو وسوف تندهشي من النتيجة. وصفة الليمون وزيت جوز الهند نخلط ربع كوب من حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون ثم يوضع الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بتقسيم الشعر إلى 4 أجزاء.

نضع المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد والشامبو ويجب أن يكون خالي من الكبريت والسلفات.

يساعد عصير الليمون على تقوية الشعر لأنه يقوم بتزويدها بفيتامين c ووضعه مع حليب جوز الهند يجعل الشعر ناعم ومفرود ولذلك ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. وصفة الحليب والعسل نمزج ربع كوب من الحليب مع 2 ملعقة صغيرة من العسل ثم يوضع المزيج على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بماء بارد وشامبو مخفف.

تساعد هذه الوصفة في الحصول على شعر أملس وأكثر نعومة والحليب يغذي الشعر وهذه الطريقة تعد بديل فعال للبروتين أما العسل يقوم بتطهير الشعر ويحافظ على رطوبته وبالتالي يحارب تجاعيد الشعر ويجعله ناعم ومفرود. وصفة الأفوكادو والبيض نحضر وعاء ونضع به بيضة مع حبة أفوكادو ناضجة وموزة مهروسة مع 5 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند ونقلب المكونات للحصول على مزيج متجانس.

يوضع الخليط بداية من الجذور وحتى الأطراف ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء والشامبو ويجب وضع بلسم قبل الشطفة الأخيرة وسوف تلاحظي الفرق. طريقة عمل كيراتين البيض والموزوصفة الليمون وزيت جوز الهندوصفة الحليب والعسلوصفة الأفوكادو والبيض الوسوم

الشعر الناعم والمفرود لا يمكن الاستغناء عنه لدي معظم السيدات من أجل عمل تسريحات مختلفة وجذابة لأنها تعطي مظهر أنيق، وبسبب ذلك تلجأ الكثير من الفتيات إلى فرد الشعر باستخدام المكواة أو الاستشوار والبعض الأخر يقوم بعمل بروتين أو كيراتين للحصول على شعر ناعم ومفرود ولكن هذا يضر بصحة الشعر على المدي البعيد ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيراتين في المنزل فتابعونا. طريقة عمل كيراتين البيض والموز في وعاء نخلط موزة ناضجة مع 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة ثم نضيف 3 ملاعق من العسل ونقلب للحصول على مزيج متجانس.

يوضع الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يمشط الشعر حتى تتغلغل المكونات داخل الشعر ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء والشامبو وسوف تندهشي من النتيجة. وصفة الليمون وزيت جوز الهند نخلط ربع كوب من حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون ثم يوضع الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بتقسيم الشعر إلى 4 أجزاء.

نضع المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد والشامبو ويجب أن يكون خالي من الكبريت والسلفات.

يساعد عصير الليمون على تقوية الشعر لأنه يقوم بتزويدها بفيتامين c ووضعه مع حليب جوز الهند يجعل الشعر ناعم ومفرود ولذلك ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. وصفة الحليب والعسل نمزج ربع كوب من الحليب مع 2 ملعقة صغيرة من العسل ثم يوضع المزيج على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بماء بارد وشامبو مخفف.

تساعد هذه الوصفة في الحصول على شعر أملس وأكثر نعومة والحليب يغذي الشعر وهذه الطريقة تعد بديل فعال للبروتين أما العسل يقوم بتطهير الشعر ويحافظ على رطوبته وبالتالي يحارب تجاعيد الشعر ويجعله ناعم ومفرود. وصفة الأفوكادو والبيض نحضر وعاء ونضع به بيضة مع حبة أفوكادو ناضجة وموزة مهروسة مع 5 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند ونقلب المكونات للحصول على مزيج متجانس.

يوضع الخليط بداية من الجذور وحتى الأطراف ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء والشامبو ويجب وضع بلسم قبل الشطفة الأخيرة وسوف تلاحظي الفرق. طريقة عمل كيراتين البيض والموزوصفة الليمون وزيت جوز الهندوصفة الحليب والعسلوصفة الأفوكادو والبيض

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عايزة تفردي شعرك الخشن والمجعد اصنعي كيراتين منزلي غير مكلف لشعر ناعم زي الحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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