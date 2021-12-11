سحر استخدام ملعقة نشا لتنوير الوجه وتفتيحه والتخلص من البقع الداكنة بسبب الشمس

تبحث السيدات عن الوصفات التي يمكنها تفتيح البشرة والحصول على بشرة ناعمة، ومن هذه الوصفات وجود النشا الذي يتكون من عدة عوامل بداخل تساعد في ذلك كثيرًا، كما أنها تزيل الخلايا الميتة المتواجدة بالوجه، وهي أيضًا من المكونات المتواجدة في كل منزل أي لا تحتاج إلى تكلفة عالية ليتم شرائها، والآن نتعرف على هذه الوصفات تحت عنوان ملعقة نشا لتنوير الوجه.

هذه الجملة لمن لا يعرف معناها أن يمكن من خلال استخدام ملعقة من النشا مع مكونات طبيعية أخرى للحصول على مكون يقدم عناية شاملة للبشرة، والآن تستطيع تحضيرها بكل سهولة من خلال الخطوات المعروضة بالأسفل، ومع الاستمرار عليها ستلاحظون النتيجة والفرق الواضح وبشدة.

هناك العديد من الوصفات التي يدخل النشا بها لتحضير مكون يساعد على تنظيف البشرة وتفتيحها، وتأتي هكذا:

وصفة النشا مع الزبادي

وتأتي الطريقة من خلال وضع ملعقتين من الزبادي مع ملعقة كبيرة من النشا، ونضيف على هذا الخليط نصف كوب من الليمون، ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة ثم غسل البشرة بالماء الدافي، وعند تكرار هذه الوصفة دائمًا ستلاحظ النتيجة الفعالة سريعًا.

وصفة النشا والبطاطس

يمكن عمل وصفة تتكون من النشا والبطاطس، ويتكون من حبة واحدة من البطاطس مع ملعقة من النشا وكذلك ملعقة من الحليب البودرة، وخلط كل ذلك معًا للحصول على مكون فعال، نقوم بوضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة ومن ثم إزالة القناع بعد مرور 20 دقيقة وغسل الوجه بالماء الدافئ، وعندما تكون البشرة دهنية لا مانع من إضافة قطرات من الليمون عليها.

وصفة النشا وماء الورد

وتأتي الوصفة من خلال إضافة ملعقة من النشا مع ملعقتين من ماء الورد، فهو يحمل عدة خصائص مميزة للبشرة تعطيها مميزات من تفتيح وتنظيف، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل الأبيض ووضعه على الوجه لمدة 30 دقيقة.

وصفة النشا وعصير الليمون

ويتكون الخليط من خلال ملعقتين من النشا مع إضافة ملعقتين من عصير الليمون، وهناك إضافات أخرى من ملعقة من الكركم وبيكربونات الصوديوم وماء الورد لخلط المكونات معًا ووضعها على الوجه، ويمكن إضافة العسل إليها إذا كانت البشرة جافة.