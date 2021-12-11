وداعاً للصالونات .. أقوى كيراتين طبيعي للكبار والصغار لتنعيم الشعر كالحرير من أول استخدام

أقوى كيراتين طبيعي للكبار والصغار لتنعيم الشعر كالحرير من أول استخدام، إليكي سيدتي وصفة منزلية غير تقليدية للحصول على شعر حريري ناعم الملمس دون تطاير أو تجعيدات، سوف تغنيك هذه الخلطة تماماً عن الذهاب للصالونات فهي بمثابة بديل طبيعي رائع للكيراتين المعروف. لتحضير هذا الكيراتين المنزلي سنحتاج إلى البطاطس فهي ترطب الشعر وتجعله أكثر صحة وقوة، كما أنها تقوي بصيلات الشعر وتجعله أكثر كثافة وتقلل من التساقط الشعر، والأهم أنهاوترطب الشعر الجاف بفاعلية وبعمق، كما نحتاج إلى نشا الذرة فهو يرطب الشعر ويجعله ناعم الملمس، بالاضافة إلى بعض الزيوت الطبيعية البسيطة ذات الفوائد الرهيبة في نفس الوقت.

أقوى كيراتين طبيعي للكبار والصغار

مقادير هذا المرطب الطبيعي الذي يقوم بتنعيم خصلات شعرك تماماً هي:

حبة بطاطس متوسطة الحجم.

1 كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون + 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

نبشر حبة البطاطس بعد تنظيفها كخطوة أولى في تحضير هذا الكيراتين، ثم نضع المبشور في قدر مناسب مع إضافة الماء ثم نحرك قليلاً وبعد ذلك نرفعه على النار لمدة 15 دقيقة، وبعد سلق مبشور البطاطس نرفع القدر عن النار ونترك المزيج لبعض الوقت حتى يبرد، وبعد ذلك نضعه في الخلاط الكهربائي ليتم طحنه جيداً ثم نصفي الخليط باستخدام قطعة قماش أو مصفاة، لنحصل على مزيج ناعم ونضعه في وعاء ونضيف إليه النشا ثم نمزجهم بشكل جيد وبعد ذلك نسكب هذا المزيج في قدر، ونرفعه على النار لمدة 10 دقائق مع الإستمرار في التقليب حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نسكب هذا الخليط الكريمي في وعاء ونضيف إليه زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو.

تنعيم الشعر كالحرير من أول استخدام

نمزج المقادير السابق ذكرها من الزيوت مع الخليط الكريمي الذي قمنا بتحضيره، والآن نكون قد حصلنا على مرطب طبيعي للشعر ذو نتائج فريدة. ضعي الخليط على شعر نظيف طبقيه على الشعر بالكامل من جذوره وحتى أطرافه، ثم غطي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركيه لمدة ساعتين حتى يستفيد الشعر من الوصفة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وكرري تطبيق هذا الكيراتين مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة رائعة، ستحصلين على شعر ناعم وحريري إلى الأبد ويمكنك الاحتفاظ بالخليط المتبقى في الثلاجة لمدة أسبوع.