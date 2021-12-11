معجزة كريم النشا وماء الورد لتبيض البشرة والمناطق الحساسة من أول استعمال

كريم النشا وماء الورد لتبيض البشرة، تعد فوائد النشا كثيرة جدا ولا حصر لها يمكنك أن تضيفها للكثير من الوصفات، و الاستخدامات مثل استخدامك لها فى الطعام وأيضا وصفات العناية بالبشرة كل ذلك يعد فوائد، واستخدامات للنشا أما بالنسبة لماء الورد فالجميع يعلم أهمية استخدام ماء الورد للبشرة وما الفوائد التي تمد البشرة بها لكن عند وضع للمركبين مع بعضهم، ويجتمع كل الفوائد بهم سويا وكل ذلك سوف يذهب للبشرة لذا عليك أن تعرف ما الوصفات الخاصة بالنشا وماء الورد وما هى طريقة التحضير.

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المكونات تحضير وصفة كريم النشا وماء الورد

تعد المكونات سهلة، وبسيطة جدا ولن تغرمك كثيرا فى شرائها وتعد تلك الوصفة نتيجتها مبهرة جدا عندما تجربيها لأول مرة سوف ترى الفرق بكل تأكيد لذا يجب عليك أن تعرف ما هى المكونات:

لكي تحضر تلك الوصفة عليك أن تحضر أولا ملعقة تكون كبيرة الحجم من النشا، وأيضا تكون الكمية حسب ما تريد تحضيره إن كنت تريد أن تحضر كمية متوسطة ضع ملعقة وإن كنت تريد أن تحضر أكثر من ذلك سوف تضع أكثر من ملعقة.

احضر ملعقة تكون أيضا كبيرة الحجم من الحليب البودرة حتى تستخدمه فى هذه الوصفة.

وأخيرا احضر ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام