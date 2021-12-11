حضري بنفسك لانشون الفراخ بيتي بدون جيلاتين.. أأمن وأطعم من الجاهز بخطوات بسيطة

لانشون الفراخ بيتي بدون جيلاتين، لانشون الفراخ من المأكولات المحببة ويعشقها الأطفال بجنون وتكاد تكون اكلتهم المفضلة في المدرسة وفي البيت لان له مذاق رائع ويحبه الكبار أيضا، لذلك نقدم لكم طريقة صحية وامنه للحفاظ على صحة الأطفال وبدون مواد حفظة، غنية بالبروتين ويعشقها الصغار والكبار؛ سوف نعرض لكم في هذا المقال طريقة لانشون الفراخ في البيت.
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طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت
يوجد العديد من الطرق لعمل لانشون الفراخ، حيث أن كثير من السيدات يبحثون عن طرق عمل لانشون الفراخ في البيت للحفاظ على صحة أطفالهم ومن هذه الطرق ما يلي.
- المكونات
- ربع كيلو صدور فراخ.
- حبة جزر متوسطة الحجم
- ورق لوري.
- بصلة متوسطة.
- مرقة دجاج.
- ٢ ملعقة نشا.
- ٢ ملعقة دقيق.
- ملعقة ثوم باودر.
- ملعقة بصل باودر.
- ٢ ملعقة صغيرة بابريكا.
- ٣ ملاعق زيت.
- ملعقة فلفل اسود.
- كمية من الحبهان المطحون.
- وحوالي ٢ من فصوص ثوم.
- نحتاج أيضا إلى إضافة ٢ حبة طماطم.
نقوم بتقطيع صدور الفراخ بدون العظم ثم بعد ذلك نضع الصدور المقطعة في حلة ثم نضع البصلة الجزر، الحبهان، الفلفل الأسود، ورق اللوري، فصين الثوم، مرة الدجاج، الطماطم، ثم بعد ذلك نضع لتر ونص من الماء ونضع الحلة على النار ونتركها حتي تمام النضج، وبعد النضج نصفي الفراخ ونضع جميع المكونات الموجودة في الحلة في الكبة ونضيف عليهم النشا، الدقيق، الببريكا، ثوم بودر، بصل بودر، الزيت ثم نقوم بضرب الخليط جيدا حتي يتماسك تماما ثم نضع الخليط في كيس أو علبة طويلة ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعتان، ثم تقطع دوائر وتقدم مع الزيتون.
بهذا نكون قد قدمنا لكم طريقة تحضير لانشون الفراخ في البيت.
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لانشون الفراخ بيتي بدون جيلاتين، لانشون الفراخ من المأكولات المحببة ويعشقها الأطفال بجنون وتكاد تكون اكلتهم المفضلة في المدرسة وفي البيت لان له مذاق رائع ويحبه الكبار أيضا، لذلك نقدم لكم طريقة صحية وامنه للحفاظ على صحة الأطفال وبدون مواد حفظة، غنية بالبروتين ويعشقها الصغار والكبار؛ سوف نعرض لكم في هذا المقال طريقة لانشون الفراخ في البيت.
معجزة كريم النشا وماء الورد لتبيض البشرة والمناطق الحساسة من أول استعمال
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت
يوجد العديد من الطرق لعمل لانشون الفراخ، حيث أن كثير من السيدات يبحثون عن طرق عمل لانشون الفراخ في البيت للحفاظ على صحة أطفالهم ومن هذه الطرق ما يلي.
- المكونات
- ربع كيلو صدور فراخ.
- حبة جزر متوسطة الحجم
- ورق لوري.
- بصلة متوسطة.
- مرقة دجاج.
- ٢ ملعقة نشا.
- ٢ ملعقة دقيق.
- ملعقة ثوم باودر.
- ملعقة بصل باودر.
- ٢ ملعقة صغيرة بابريكا.
- ٣ ملاعق زيت.
- ملعقة فلفل اسود.
- كمية من الحبهان المطحون.
- وحوالي ٢ من فصوص ثوم.
- نحتاج أيضا إلى إضافة ٢ حبة طماطم.
نقوم بتقطيع صدور الفراخ بدون العظم ثم بعد ذلك نضع الصدور المقطعة في حلة ثم نضع البصلة الجزر، الحبهان، الفلفل الأسود، ورق اللوري، فصين الثوم، مرة الدجاج، الطماطم، ثم بعد ذلك نضع لتر ونص من الماء ونضع الحلة على النار ونتركها حتي تمام النضج، وبعد النضج نصفي الفراخ ونضع جميع المكونات الموجودة في الحلة في الكبة ونضيف عليهم النشا، الدقيق، الببريكا، ثوم بودر، بصل بودر، الزيت ثم نقوم بضرب الخليط جيدا حتي يتماسك تماما ثم نضع الخليط في كيس أو علبة طويلة ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعتان، ثم تقطع دوائر وتقدم مع الزيتون.
بهذا نكون قد قدمنا لكم طريقة تحضير لانشون الفراخ في البيت.
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