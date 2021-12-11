مع الشاي أو القهوة.. طريقة عمل الفطائر القطنية الهشة بالنوتيلا والجبن سهلة ولذيذة

طريقة عمل الفطائر القطنية الهشة بالنوتيلا والجبن، تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المميزة بشكل كبير والتي يرغب جميع الأطفال والكبار أيضا بتناولها دائما كما تعتبر من الوصفات الذي يمكنهم أخذها إلى المدرسة فهي مغذية بشكل كبير مما يمكنكم تناول هذه الفطائر مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة اللذيذة او كوب من العصير على الفطار أو أثناء العمل كما يمكنكم استخدام حشوات مختلفة مثل الجبنة فهي من المكونات المفيدة السهلة تابعوا معانا طريقة التحضير في المنزل بكل سهولة تابعوا معانا. هديتنا لحواء كريم الترمس والنشا لتفتيح اللون.. أقوى خلطة للحصول على بشرة بيضاء ووجه كالقمر من أول استعمال مقادير عمل الفطائر القطنية نصف كوب من السكر.

كوبين من الحليب الدافئ.

بيضتين.

ملعقة من ملح الطعام.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة .

الحشو نوتيلا أو اي نوع من الجبن أو المربي طريقة تحضير الفطائر القطينة بالنوتيلا أولا يجب عليكم إضافة الحليب مع الشكر ويتم تركه جانبا حتى يتم التفاعل بينهم .

ثم بعد ذلك يتم إضافة الملح والبيض ويتم الخلط بشكل جيد، حتى تندمج كل المكونات مع بعضها البعض.

ثم يتم إضافة الدقيق مع العجن حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة .

يتم التغطية وتترك حتى تختمر تماما لمدة نصف ساعة فقط.

ثم بعد ذلك يتم رش الدقيق على الطاولة ويتم تقسيم العجينة إلى أحجام متوسطة .

ثم يتم تكوير كل قطعة بشكل بيضاوي .

ثم يتم وضع النوتيلا بداخل كل قطعة ويتم لفها .

ثم يتم وضعهم في صينية مدهونة بالزيت وتترك حتى تحمر ليك الفرن لمدة ثلاثون دقيقة.

يتم دهن الفطائر بصفار بيضة وملعقة كليب ورشة فانيليا قبل الدخول إلى الفرن ويجب أن تكون إلى درجة حرارة ١٩٠ أو ٢٠٠ درجة مئوية، ولا يجب أن تزيد درجة الحرارة عن ذلك حتى لا تحترق العجينة. مقادير عمل الفطائر القطنيةطريقة تحضير الفطائر القطينة بالنوتيلا الوسوم

طريقة عمل الفطائر القطنية الهشة بالنوتيلا والجبن، تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المميزة بشكل كبير والتي يرغب جميع الأطفال والكبار أيضا بتناولها دائما كما تعتبر من الوصفات الذي يمكنهم أخذها إلى المدرسة فهي مغذية بشكل كبير مما يمكنكم تناول هذه الفطائر مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة اللذيذة او كوب من العصير على الفطار أو أثناء العمل كما يمكنكم استخدام حشوات مختلفة مثل الجبنة فهي من المكونات المفيدة السهلة تابعوا معانا طريقة التحضير في المنزل بكل سهولة تابعوا معانا. هديتنا لحواء كريم الترمس والنشا لتفتيح اللون.. أقوى خلطة للحصول على بشرة بيضاء ووجه كالقمر من أول استعمال مقادير عمل الفطائر القطنية نصف كوب من السكر.

كوبين من الحليب الدافئ.

بيضتين.

ملعقة من ملح الطعام.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة .

الحشو نوتيلا أو اي نوع من الجبن أو المربي طريقة تحضير الفطائر القطينة بالنوتيلا أولا يجب عليكم إضافة الحليب مع الشكر ويتم تركه جانبا حتى يتم التفاعل بينهم .

ثم بعد ذلك يتم إضافة الملح والبيض ويتم الخلط بشكل جيد، حتى تندمج كل المكونات مع بعضها البعض.

ثم يتم إضافة الدقيق مع العجن حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة .

يتم التغطية وتترك حتى تختمر تماما لمدة نصف ساعة فقط.

ثم بعد ذلك يتم رش الدقيق على الطاولة ويتم تقسيم العجينة إلى أحجام متوسطة .

ثم يتم تكوير كل قطعة بشكل بيضاوي .

ثم يتم وضع النوتيلا بداخل كل قطعة ويتم لفها .

ثم يتم وضعهم في صينية مدهونة بالزيت وتترك حتى تحمر ليك الفرن لمدة ثلاثون دقيقة.

يتم دهن الفطائر بصفار بيضة وملعقة كليب ورشة فانيليا قبل الدخول إلى الفرن ويجب أن تكون إلى درجة حرارة ١٩٠ أو ٢٠٠ درجة مئوية، ولا يجب أن تزيد درجة الحرارة عن ذلك حتى لا تحترق العجينة. مقادير عمل الفطائر القطنيةطريقة تحضير الفطائر القطينة بالنوتيلا

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