أسهل طريقة لتحضير صوابع زينب بدون بيض مقرمشة و هشة وسر لونها الذهبي

صوابع زينب من اسرع الحلويات اللذيذة و السهلة جدًا في التحضير، كما أنها تعد من الحلويات الشرقية الخفيفة جدًا لأنها لا تحتاج إلى بيض أو كريمة، كما أن صوابع زينب تعد من الحلويات الاقتصادية التي لا يلزمها مكونات كثيرة أو غالية الثمن، ولكن هناك العديد من السيدات الذين لا يستطيعون تحضير الحلويات من المنزل يعتقدون أنه أمر صعب جداً ولكن حلوى صوابع زينب لا تحتاج إلى خطوات معقدة يصعب تنفيذها بل بالعكس تماماً فهي سهلة وسريعة جدًا تستطيعين تحضيرها في دقائق معدودة، وسنقدم لكي طريقة تحضيرها و معرفة أسرار لونها الذهبي و قرمشتها.

كما ذكرنا لكم صوابع زينب حلوى اقتصادية لن تحتاج الى مقادير كثيرة أو مكلفة، والمكونات هي:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من السمن البلدي ويمكن استبدالها بالزبدة.

كوب من دقيق السميد.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

ملعقة من السكر.

ماء دافئ حسب احتياج العجينة.

زيت غزير.

مقادير الشربات

كوبين من السكر.

كوب من الماء.

عصير الليمون.

نصف ملعقة من الفانيليا.

صوابع زينب حلوي سهلة و سريعة في التحضير، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي:

حضري الشربات أولاً لكي يبرد اثناء تحضيرك للوصفة.

ضعي الماء مع السكر في وعاء على نار عندما يغلي نضيف الفانيليا و الليمون وتترك تغلي دقيقتين ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبرد.

الآن نقوم بتحضير أصابع زينب بوضع الخميرة في بولة كبيرة و نضيف عليها نصف كوب من الماء الدافئ.

نخلط الخميرة مع الماء و نضيف عليها السكر و الملح جيدًا.

نتركها لمدة 10 دقائق حتى تختمر.

في طبق آخر نخلط السمن البلدي مع الدقيق الأبيض المنخول و السميد و نقوم بخلطهم جيدًا حتي يصبح الدقيق كحبات الرمل.

بعد ذلك نضيف على الدقيق خليط الخميرة ونبدأ بالعجن المستمر.

يمكنك إضافة القليل من الماء الدافئ إذا احتاجت العجينة.

لابد من عجن العجينة جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى كور صغيرة الحجم.