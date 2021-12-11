معجزة كريم الخميرة والنشا لنفخ وتوريد الخدود تفتيح فوري للبشرة من أول استعمال

الخميرة تعتبر من أكثر المكونات فعالية لتبييض وتوريد الوجه ومنحه المظهر الصحي اللائق، وعبر ما سيلي ذكره من السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالتحضير السريع للوصفة والتي يدخل في تركيبها مكون الخميرة كمقدار من المقادير الأساسية والتي من الممكن أن نعتمد عليها في جعل البشرة متميزة باللون الوردي المميز، وعبر ما يلي من السطور القادمة نعرض أهم المقادير الأخرى والطريقة واجبة الاتباع في التحضير لتلك الخلطة الفعالة لجعل الدورة الدموية أنشط ومرورها بالوجه ليصبح بمظهر أكثر جاذبية وإشراقا.

طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود

من المعروف طبيعة مكون الخميرة المميز باعتباره واحد من المقادير الأساسية والتي لا غنى عنها في المنزل، ومن خلال الآتي نوضح المقادير التي من الممكن أن تزيد من فعالية الخميرة وتجعلها متميزة الأثر على الجلد، وبالإمكان تطبيق الخليط بشكل مستمر وعن طريق المزج بين المكونات تنتج الخلطة الكريمية الممتازة للتفتيح والتوريد لمنطقة الوجه بشكل كامل.

مكونات تحضير كريم الخميرة لتوريد الخدود

من الممكن أن يتم مزج بعض المقادير مع الخميرة والتي تعمل على جعل لبشرة متميزة في درجة صفاءها ونقائها، وبالاعتماد على إحضار المقادير التالية نستطيع أن نحضر أفضل وصفة من وصفات التوريد للخدود:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة زيت اللوز.

نشا

ملعقة زبادي.

قطرات ليمون.

تحضير هذه التركيبة يكون باستعمال سائر المكونات مع بعضها البعض.

ولا بد من الخلط الجيد لضمان تجانس كل المكونات وسهولة تطبيقها على الجلد.

ويفضل وضع الخليط في علبة محكمة ونستطيع استعماله حال الحاجة له.

طريقة تحضير كريم الخميرة

تطبيق الخليط على الجلد

لا بد من اتباع الآتي حال التطبيق لتلك الخلطة المتميزة، حيث نقوم باتباع الآتي في النقاط القادمة: