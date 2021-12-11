طريقة عمل الطحينة البيضاء الأصلية بقوام ثقيل في المنزل بطريقة بسيطة

تعتبر طريقة تحضير الطحينة في المنزل من الطرق التي يبحث عنها كل شخص يحب هذا الغطس المفضل، حيث تتميز الطحينة بمذاقها الجميل الذي يفضله الكثيرون يتم تقديم الوجبة والطحينة بعدة طرق وذلك لاختلاف طريقة تحضيرها وتقاليدها، حيث تختلف الطحينة السورية عن الطحينة المصرية ويتم تمثيل كميات الطحينة في بعض المكونات الأساسية التي تتوفر بسهولة في المنزل وتعتبر رخيصة ومكونات تدور حول زيت السمسم وزيت الذرة، تابع معنا قراءة بقية المقال للتعرف على تفاصيل صنع الطحينة البيضاء اللذيذة في المنزل بكل سهولة.

إذا كنت ترغب في صنع الطحينة بالطريقة الصحيحة، سوف نتعرف على جميع المكونات لتحضير الطحينة بسهولة:

وعاء خلط كبير يحتاج إلى التنظيف.

جهز أدوات لخلط المكونات معًا، مثل المضرب الكهربائي أو الخلاط اليدوي.

ستحتاج فقط إلى حوالي ملعقة كبيرة من بذور السمسم المحمصة.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض

ملعقة خشبية كبيرة للخلط حيث لا يجب استخدام ملعقة معدنية.

نصف ملعقة صغيرة ملح خشن من المنزل.

ستحتاج إلى حوالي ربع كوب من زيت الذرة ولا ينصح باستخدام نوع آخر

اتبع هذه الخطوات لعمل طحينة في المنزل دون الحاجة لشرائها من السوبر ماركت والخطوات هي: