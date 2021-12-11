أسرار وتكات عمل الشيكولاتة الباونتي في المنزل بخطوات سهلة وبطعم شهي ولذيذ

شيكولاتة بونتي هي من أبسط الطرق لصنع حلوي لذيذة تجعل من يتناولها يعشقها إلى جانب جوز الهند اللذيذ الذي يعشقه الأطفال، حيث تحتوي على فوائد غذائية كثيرة حيث أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن وكذلك الألياف الغذائية وفيتامين ج والحديد والزنك والمغنسيوم كل هذه الفوائد ترجع بفوائد لصحة الجسم واليوم في مقالنا هذا سوف نتعرف على أفضل وأسهل الطرق لصنع شيكولاتة باونتي.

طريقة عمل الشيكولاتة باونتي

من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على المكونات اللازمة لإعداد الشيكولاتة باونتي اللذيذة، وهي مكونات بسيطة ومتوفرة دائما وهي تتمثل في الآتي:

المكونات

4 كوب كبير من جوز الهند الناعم.

2 كوب من الحليب.

نصف كيلو شيكولاتة.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير الشيكولاتة باونتي

تعالوا نتعرف معا بالخطوات على أفضل طريقة لعمل الشيكولاتة باونتي في أقل وقت ممكن، وبأقل التكاليف وتشبه الشيكولاتة باونتي الجاهزة وإليكم خطوات تجهيز الوصفة كما يلي:

نحضر وعاء كبير وعميق ثم نضع به الحليب المحلي والملح والنشا وجوز الهند، ثم يقلب الخليط جيدا حتى يصبح خليط متجانس.

نقوم بتشكيل العجينة على هيئة مستطيل أو أي شكل ترغبه ثم نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة وترص قطع الشيكولاتة.

نضع الصينية داخل الثلاجة حتى تتماسك جيدا لنبدأ في تحضير الشيكولاتة.

نحضر وعاء مملوء بالماء ونرفعه على النار حتى نجعل منه حمام بخار لوضع الشيكولاتة في وعاء أخر لكي تذوب الشيكولاتة، ويرجي أن نتأكد من أن وعاء الشيكولاتة بعيدا عن الماء لكي لا يفسد.

نقوم بتقليب الشيكولاتة حتى تذوب تماما.

ومن ثم نأخد قطع جوز الهند نغمسها في الشيكولاتة بواسطة ملعقة مسطحة ونقوم برفعها من الشيكولاتة وترص على ورق الزبدة.

ثم ندخلها الثلاجة مرة أخرى لكي تتماسك مدة نصف ساعة وبذلك نكون حصلنا على الشيكولاتة الباونتي مثل الجاهزة.

نصائح لنجاح الشيكولاتة الباونتي

لنجاح الشيكولاتة الباونتي في المنزل يجب أن يتم إدخال الشيكولاتة قبل أن تغطي بطبقة الشيكولاتة، وبعد تغطيتها حتى نحصل على شيكولاتة متماسكة شبة الجاهزة تماما.

تساعد على تحسين وظائف المخ.

تعمل على تعزيز المناعة كما أنها تقي من الأنيميا.

يحتوي كل 15 جرام من الشيكولاتة الباونتي على 274 سعر حراري.

تعمل على تحسين الحالة المزاجية.

فوائد الشيكولاتة باونتي