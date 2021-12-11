كريب المطاعم الشهير.. طريقة عمل عجينة الكريب وأسرار نجاحها 100% بطعم احلي من الجاهز

عجينة الكريب من الممكن أن نقوم بعملها في المنزل للاستمتاع بالوصفات المتعددة والتي من الممكن أن نحضرها من خلال تلك العجينة، وتعتبر الطريقة لعمل الكريب بنوعيه الحلو والحادق واحدة والاختلاف فقط يكون بالحشوات الموضوعة في داخل كل صنف من أصناف الكريب والتي تشتهر بها أفخم وأشهر المطاعم ويقبل عليها الناس بشكل كبير، ونقدم فيما يلي الطريقة التي من خلالها من الممكن إعداد تلك العجينة وبكل سهولة بالمنزل ومن دون أي مكونات غريبة أو غير متوفرة.

طريقة تحضير عجينة الكريب في البيت

أبسط أنواع العجائن والتي من الممكن أن نستعين بها لعمل أفضل وصفات الحلويات أو أجمل وصفات الحادق من النوع الخفيف والتي من الممكن أن يتم تناولها كوجبة خفيفة وبمكونات بسيطة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نعرض مكونات العجينة الأساسية:

مكونات عجينة الكريب

الكريب من الممكن أن يتم التحضير للعجينة الخاصة به من خلال التحضير للمكونات الآتية:

ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة من مكون بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

كوبان من الماء.

ذرة من الملح.

ملعقة من الخل.

طريقة تحضير عجينة الكريب في البيت

عجينة الكريب من اليسير إتمامها من خلال المزج ما بين كل المكونات وبكل سهولة إما بشكل يدوي أو بالطريقة الأسهل والتي تكومن من خلال الخلاط الكهربي، ومن ثم نحصل على الوعاء والذي يحتوي القوام الملائم من العجين كما بين الخفيف والثقيل وهو أخف من قوام الزلابيا حتى يسهل تسويته في الطاسة.

من الممكن أن نقوم بعمل الكريب بالشيكولاتة من خلال المزج بين المقادير لعمل العجينة،

ومن ثم تتم تسوية الكريب بالطاسة وإحضاره مغطى في وعاء مناسب ولا بد من الانتظار حتى يبرد تماما.

ومن ثم نبدأ في حشوه بالشيكولاتة المذابة، ومن الممكن أن يتم تزيينه باستعمال جوز الهند ومن الممكن أيضا أن يتم تزيينه بالاستخدام للوز المحمص.

وفي حال عدم توفر الشيكولاته فمن الممكن أن يتم الحشو للكريب بالاستخدام لأي نوع من أنواع المربى والتزيين يكون بشرائح من الفاكهة مثل الفراولة أو الموز.

خطوات عمل كريب بالشيكولاتة