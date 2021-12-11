اصنعي بنفسك حواوشي الطاسة السريع أحلى من المطاعم

حواوشي الطاسة ، من الأكلات الغنية عن التعريف، فهو من أشهر الوجبات السريعة في مصر، وطريقة إعداده سهلة وبسيطة وتستطيع الأمهات القيام بعمله في البيت بكل بساطة، وهو من الوجبات الموفرة التي تكفي عدد كبير من الأسرة، ويتم صنعه من الخضروات واللحوم الدسمة التي تجعل طعمه ورائحته جميلة، ويمكن عمله في الفرن أو الطاسة، كما يمكن إضافة بعض البهارات والتوابل التي تعطي له طعم مميز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل حواوشي الطاسة السريع أحلى من المطاعم، أحلى وجبة تقدميها لأطفالك بكل سهولة بالمنزل. مكونات حواوشي الطاسة السريع مكونات حواوشي الطاسة السريع يتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمه لذيذ وشهي وهى كما يلي:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. فلفل أخضر مفروم. حبة كبيرة من الطعام المقطعة. قطعة صغيرة من دهن اللحوم. فلفل أسود وتوابل حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. كمية مناسبة من الخبز البلدي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير حواوشي الطاسة السريع أحلى من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر بولة كبيرة ونضع بها جميع المكونات، ثم نقوم بتقليبهم جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

نغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك العجينة اللحمة تماماً.

نقوم بعمل فتحات صغيرة في طرف الخبز حتى نضع الحشو بكل سهولة.

نحضر وعاء من الثلاجة ونقوم بتقطيع عجينة اللحمة على شكل كرات متوسطة الحجم.

نحضر الخبز ونضع بها كرات العجين ونقوم بفردها جيداً داخل الخبز.

بعد أن ننتهي تماماً من حشو الخبز، نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن.

ثم نضيف إليها ملعقتين من الزيت، ثم نضع الحواوشي بالطاسة ونقلب من حين لآخر حتى يتحمر وينضج تماماً.

نحضر طبق التقديم ونرص عليه الحواوشي، ونقوم بتقديمه بجانب المقبلات وبألف صحة وهنا. نصائح عند عمل حواوشي الطاسة بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:- ترك الطاسة على نار هادئة حتى تسخن جيداً. يفضل وضع كمية مناسبة من الزيت حتى لا يحترق الحواوشي. ترك عجينة اللحمة داخل الثلاجة حتى تتماسك جيداً. التقليب المستمر حتى نحصل على حواوشي باللون ذهبي جميل. كما يفضل عمل فتحة صغيرة في الخبز حتى لا يخرج الحشو أثناء التسوية. كما يفضل أن يكون الخبز المستخدم طازج حتى يصبح مثل الجاهز. الوسوم

حواوشي الطاسة ، من الأكلات الغنية عن التعريف، فهو من أشهر الوجبات السريعة في مصر، وطريقة إعداده سهلة وبسيطة وتستطيع الأمهات القيام بعمله في البيت بكل بساطة، وهو من الوجبات الموفرة التي تكفي عدد كبير من الأسرة، ويتم صنعه من الخضروات واللحوم الدسمة التي تجعل طعمه ورائحته جميلة، ويمكن عمله في الفرن أو الطاسة، كما يمكن إضافة بعض البهارات والتوابل التي تعطي له طعم مميز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل حواوشي الطاسة السريع أحلى من المطاعم، أحلى وجبة تقدميها لأطفالك بكل سهولة بالمنزل. مكونات حواوشي الطاسة السريع مكونات حواوشي الطاسة السريع يتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمه لذيذ وشهي وهى كما يلي:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. فلفل أخضر مفروم. حبة كبيرة من الطعام المقطعة. قطعة صغيرة من دهن اللحوم. فلفل أسود وتوابل حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. كمية مناسبة من الخبز البلدي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير حواوشي الطاسة السريع أحلى من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر بولة كبيرة ونضع بها جميع المكونات، ثم نقوم بتقليبهم جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

نغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك العجينة اللحمة تماماً.

نقوم بعمل فتحات صغيرة في طرف الخبز حتى نضع الحشو بكل سهولة.

نحضر وعاء من الثلاجة ونقوم بتقطيع عجينة اللحمة على شكل كرات متوسطة الحجم.

نحضر الخبز ونضع بها كرات العجين ونقوم بفردها جيداً داخل الخبز.

بعد أن ننتهي تماماً من حشو الخبز، نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن.

ثم نضيف إليها ملعقتين من الزيت، ثم نضع الحواوشي بالطاسة ونقلب من حين لآخر حتى يتحمر وينضج تماماً.

نحضر طبق التقديم ونرص عليه الحواوشي، ونقوم بتقديمه بجانب المقبلات وبألف صحة وهنا. نصائح عند عمل حواوشي الطاسة بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:- ترك الطاسة على نار هادئة حتى تسخن جيداً. يفضل وضع كمية مناسبة من الزيت حتى لا يحترق الحواوشي. ترك عجينة اللحمة داخل الثلاجة حتى تتماسك جيداً. التقليب المستمر حتى نحصل على حواوشي باللون ذهبي جميل. كما يفضل عمل فتحة صغيرة في الخبز حتى لا يخرج الحشو أثناء التسوية. كما يفضل أن يكون الخبز المستخدم طازج حتى يصبح مثل الجاهز.

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