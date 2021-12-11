مشروب خارق وساحر لطرد البلغم والكحة ونزلات البرد والانفونزا بدون ادوية فى يوم واحد فقط

مشروب خارق وساحر لطرد البلغم والكحة ونزلات البرد ، يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من تراكم البلغم في الرئة والإصابة المستمرة بنزلات البرد والانفلونزا الذي ينتج عنها السعال والكحة خاصة في فصل الشتاء حيث يأتي الجو البارد ويتعرض الجميع للبرد، ويتطلب منك فصل الشتاء شرب المشروبات الدافئة التي تحتوي على كثير من العناصر المفيدة جداً للصحة، فعندما يصاب أحداً بالبرد وتمتلأ الرئة بالبلغم يكون بحاجة لأنواع معينة من المشروبات التي تساعد على طرد وإذابة البلغم وتحسن حالته الصحية، واليوم ومن خلال متابعتكم لنا سوف نقدم إليكم أفضل مشروب لطرد البلغم من خلال موقعنا المتميز ثقفنى فتابعونا لكل جديد.

مشروب خارق وساحر لطرد البلغم والكحة ونزلات البرد

يوجد الكثير من المشروبات التي تعمل على طرد البلغم من مجرى الجهاز التنفسي الناتجة عن الاصابة ببعض الأمراض وعن التدخين ايضا ومن أهمها التالي:

مشروب الزنجبيل:

يعد الزنجبيل واحد من أهم المشروبات التي تساهم في إذابة وطرد البلغم بالإضافة إلى أن الزنجبيل يحمل العديد من الفوائد الصحية ويتم استخدامه للتخلص من احتقان الحلق ويتم تحضيره عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل لكوب واحد من الماء المغلي مضاف له ملعقتين من العسل الأبيض ويتم شربه أكثر من مرة في اليوم.

مشروب اليانسون:

يمتلك اليانسون الخواص الطبيعية التي تجعل منه واحد من أهم المشروبات الساخنة الرائعة التي تكون علاج فعال وقوي للتخلص من نزلات البرد والأنفلونزا، فهو يساهم في إذابة البلغم وطرده ويحافظ على الجسم من الميكروبات والجراثيم فيتم تحضير مشروب اليانسون بالطريقة المعتاد عليهم ثم يضاف له القليل من قطرات عصير الليمون وقليل من العسل الابيض.

مشروب عصير الليمون:

يحتوي عصير الليمون على مجموعة من الخواص والعناصر الطبيعية المفيدة جداً للجسم والصحة فهو يمتلك نسبة كبيرة جداً من فيتامين سي الذي يعمل على مقاومة الجراثيم والفيروسات فيمكن أن يتم إضافة ملعقتين من عصير الليمون إلى كوب من الماء الساخن مع وضع القليل من العسل الأبيض ويتم تناوله مرتين في اليوم للحصول على فوائد عصير الليمون الكثيرة التى تعالج الكثير من الامراض وتقوى المناعة ايضا.