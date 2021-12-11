طريقة عمل الكريب بدون بيض بكل سهولة مثل الجاهز

الكريب بدون بيض يعتبر من أروع الأطباق السريعة، التي يمكن أن تقومي بتحضيرها داخل المنزل، لأن جميع الأطفال يعشقونه، سواء حادق أو حلو، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة الكريب بدون بيض حلو وحادق. طريقة عمل الكريب الحادق بدون بيض طريقة عمل الكريب الحادق بدون بيض المكونات 400 جرام من الدقيق الفاخر.

60 مل من الماء.

200 جرام من اللبن السائل.

2 ملعقة صغيرة من الزبدة.

24 جرام من زيت الذرة.

رشة من الملح.

نص ملعقة صغيرة من الفانيلا. طريقة التحضير اخلطي الملح مع مقدار الدقيق، و الفانيلا جيدا في وعاء متوسط الحجم. ضيفي الزبدة، والماء، والحليب، وزيت الذرة إلى خليط الدقيق، ثم اخلطيهم بالمضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس وكريمي. احضري مقلاة متوسطة الحجم، ثم ضعيها على النار، ثم ضعي بها رشة من زيت الذرة، ثم أتركيها على النار حتى يسخن. وزعي كمية مناسبة من خليط الكريب في المقلاة، ثم اتركيه حتى ينضج الكريب من أسفل، ثم قلبيه واتركيه حتى ينضج جيدا. كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من تحضير الكريب، ثم قومي بحشوه بالجبن، أو شاورما الدجاج، حتى يصبح الكريب الحادق بدون بيض. طريقة عمل الكريب الحلو بدون بيض طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب الحلو بدون بيض المكونات كأسان كبيران من الدقيق المنخول.

200 جرام من اللبن السائل.

كأس كبير من الماء العادي.

20 جرام من الزبدة.

ملعقتان صغيراتان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة التحضير امزجي الدقيق مع الماء، واللبن، والزبدة جيدا، بواسطة العجان الكهربائي،ثم ضيفي إليهم الملح، والسكر، ومقدار الفانيلا. استمري في خلط جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط متجانس وكريمي. ثم ضعي مقلاة غير لاصقة على النار، ثم اسكبي به القليل من زيت الذرة، ثم أتركيها على النار حتى يسخن الزيت. بعد ذلك اسكبي مقدار مناسب من الخليط في المقلاة، ثم اتركيه لسه ثواني حتى ينضج، ثم قومي بتقليبه حتى ينضج تماما. كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من تحضير الكريب، ثم قومي بحشوه بالشوكولاتة وشرائح الموز، أو بالنوتيلا، حتى يصبح الكريب الحلو بدون بيض جاهزة للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

الكريب بدون بيض يعتبر من أروع الأطباق السريعة، التي يمكن أن تقومي بتحضيرها داخل المنزل، لأن جميع الأطفال يعشقونه، سواء حادق أو حلو، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة الكريب بدون بيض حلو وحادق. طريقة عمل الكريب الحادق بدون بيض طريقة عمل الكريب الحادق بدون بيض المكونات 400 جرام من الدقيق الفاخر.

60 مل من الماء.

200 جرام من اللبن السائل.

2 ملعقة صغيرة من الزبدة.

24 جرام من زيت الذرة.

رشة من الملح.

نص ملعقة صغيرة من الفانيلا. طريقة التحضير اخلطي الملح مع مقدار الدقيق، و الفانيلا جيدا في وعاء متوسط الحجم. ضيفي الزبدة، والماء، والحليب، وزيت الذرة إلى خليط الدقيق، ثم اخلطيهم بالمضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس وكريمي. احضري مقلاة متوسطة الحجم، ثم ضعيها على النار، ثم ضعي بها رشة من زيت الذرة، ثم أتركيها على النار حتى يسخن. وزعي كمية مناسبة من خليط الكريب في المقلاة، ثم اتركيه حتى ينضج الكريب من أسفل، ثم قلبيه واتركيه حتى ينضج جيدا. كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من تحضير الكريب، ثم قومي بحشوه بالجبن، أو شاورما الدجاج، حتى يصبح الكريب الحادق بدون بيض. طريقة عمل الكريب الحلو بدون بيض طريقة التحضيرطريقة عمل الكريب الحلو بدون بيض المكونات كأسان كبيران من الدقيق المنخول.

200 جرام من اللبن السائل.

كأس كبير من الماء العادي.

20 جرام من الزبدة.

ملعقتان صغيراتان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة التحضير امزجي الدقيق مع الماء، واللبن، والزبدة جيدا، بواسطة العجان الكهربائي،ثم ضيفي إليهم الملح، والسكر، ومقدار الفانيلا. استمري في خلط جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط متجانس وكريمي. ثم ضعي مقلاة غير لاصقة على النار، ثم اسكبي به القليل من زيت الذرة، ثم أتركيها على النار حتى يسخن الزيت. بعد ذلك اسكبي مقدار مناسب من الخليط في المقلاة، ثم اتركيه لسه ثواني حتى ينضج، ثم قومي بتقليبه حتى ينضج تماما. كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من تحضير الكريب، ثم قومي بحشوه بالشوكولاتة وشرائح الموز، أو بالنوتيلا، حتى يصبح الكريب الحلو بدون بيض جاهزة للتقديم. طريقة التحضير

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