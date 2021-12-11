طريقة عمل قراقيش اليانسون الصعيدي على أصولها أحلى من الجاهزة

قراقيش اليانسون الصعيدي الهشة، من أجمل المخبوزات المقرمشة التي تتميز بسهولة تحضيرها وقوامها الرائع الذي يجذب الناس إليها، كما تحتوي على بعض الفوائد الصحية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، وهى من المخبوزات الصحية التي تساعد على علاج الكثير من الأمراض لأنها تحتوي على اليانسون الذي يحمي الجسم، وتقدم بجانب المشروبات الساخنة، والأطعمة الحادقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل قراقيش اليانسون الصعيدي الهشة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات قراقيش اليانسون الصعيدي الهشة مكونات قراقيش اليانسون الصعيدي الهشة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:- ربع كيلو من الزبدة.

كيلو من الدقيق.

ربع لتر من الزيت النباتي.

كوب من الماء الدافئ.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

مقدار ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

كيس من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل قراقيش اليانسون الصعيدي الهشة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نقوم بوضع الزيت والزبدة على نار هادئة حتى يسخن الخليط قليل. نحضر العجان الكهربائي ونضع جميع المكونات الجافة مع بعضها ونقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نضيف خليط الزبدة على خليط الدقيق ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نضيف الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية. نغطي العجين ونتركه حتى يختمر ويتضاعف حجمه جيداً، ثم نقوم بلف العجينة على شكل رول طويل الحجم. نقوم بتقطيع رول العجين على شكل شرائح متوسطة الحجم، نرص قطع القراقيش في صينية كبيرة مدهونة بقليل من السمنة، نغطي الصينية ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نشعل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع الصينية داخلها ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً ويصبح لونها ذهبي جميل. نخرج الصاج من الفرن ونترك القراقيش حتى تبرد تماماً، ثم نرصها على طبق التقديم ونقدمها بجانب الأطعمة الحادقة، والمشروبات الساخنة وبالهناء والشفاء. سر نجاح قراقيش اليانسون الصعيدي توجد بعض الأسرار البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:- ترك العجين يرتاح قليلا قبل التشكيل.

ترك قطع القراقيش تختمر جيداً قبل وضعها في الفرن.

دهن الصينية جيداً قبل وضع قطع القراقيش عليها.

تقليب المكونات الجافة جيداً مع بعضها قبل وضع خليط الزبدة. فوائد اليانسون للجسم فوائد اليانسون للجسم يحتوي اليانسون على بعض الفوائد الضرورية لصحة الجسم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يعمل على زيادة الحليب في ثدي الأم. يعتبر ملين طبيعي رائع لعلاج الإمساك. كما يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد الذي يعمل على تجديد كرات الدم الحمراء. يخفف من ألم الطمث وألم الولادة عند النساء. يقي من قرحة المعدة ويقوي جهاز المناعة. يقلل من التعب ويعطي الشعور بالراحة. الوسوم

قراقيش اليانسون الصعيدي الهشة، من أجمل المخبوزات المقرمشة التي تتميز بسهولة تحضيرها وقوامها الرائع الذي يجذب الناس إليها، كما تحتوي على بعض الفوائد الصحية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، وهى من المخبوزات الصحية التي تساعد على علاج الكثير من الأمراض لأنها تحتوي على اليانسون الذي يحمي الجسم، وتقدم بجانب المشروبات الساخنة، والأطعمة الحادقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل قراقيش اليانسون الصعيدي الهشة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات قراقيش اليانسون الصعيدي الهشة مكونات قراقيش اليانسون الصعيدي الهشة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:- ربع كيلو من الزبدة.

كيلو من الدقيق.

ربع لتر من الزيت النباتي.

كوب من الماء الدافئ.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

مقدار ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

كيس من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل قراقيش اليانسون الصعيدي الهشة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نقوم بوضع الزيت والزبدة على نار هادئة حتى يسخن الخليط قليل. نحضر العجان الكهربائي ونضع جميع المكونات الجافة مع بعضها ونقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نضيف خليط الزبدة على خليط الدقيق ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نضيف الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية. نغطي العجين ونتركه حتى يختمر ويتضاعف حجمه جيداً، ثم نقوم بلف العجينة على شكل رول طويل الحجم. نقوم بتقطيع رول العجين على شكل شرائح متوسطة الحجم، نرص قطع القراقيش في صينية كبيرة مدهونة بقليل من السمنة، نغطي الصينية ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نشعل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع الصينية داخلها ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً ويصبح لونها ذهبي جميل. نخرج الصاج من الفرن ونترك القراقيش حتى تبرد تماماً، ثم نرصها على طبق التقديم ونقدمها بجانب الأطعمة الحادقة، والمشروبات الساخنة وبالهناء والشفاء. سر نجاح قراقيش اليانسون الصعيدي توجد بعض الأسرار البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:- ترك العجين يرتاح قليلا قبل التشكيل.

ترك قطع القراقيش تختمر جيداً قبل وضعها في الفرن.

دهن الصينية جيداً قبل وضع قطع القراقيش عليها.

تقليب المكونات الجافة جيداً مع بعضها قبل وضع خليط الزبدة. فوائد اليانسون للجسم فوائد اليانسون للجسم يحتوي اليانسون على بعض الفوائد الضرورية لصحة الجسم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يعمل على زيادة الحليب في ثدي الأم. يعتبر ملين طبيعي رائع لعلاج الإمساك. كما يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد الذي يعمل على تجديد كرات الدم الحمراء. يخفف من ألم الطمث وألم الولادة عند النساء. يقي من قرحة المعدة ويقوي جهاز المناعة. يقلل من التعب ويعطي الشعور بالراحة.

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