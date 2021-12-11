فكرة جبارة|| تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار بسرعة الصاروخ هتعملي 5 كيلو في دقائق جربيها فوراً

الباذنجان والكوسة من الخضروات اللذيذة التي لها العديد من الاستخدامات ولكن أشهر طريقة يتم إعداد الكوسا والباذنجان بها هي طريقة المحشي حيث يتم افرغ محتوياتها تمامًا ووضع داخلها بعض الأرز وبعد ذلك تسويتها، ‏وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن نقوم بتنظيف الباذنجان والكوسة من الداخل ولكن اغلب الناس يعتمدون على طريقة استخدام الأداة الخاصة لهما وهي أداة التقوير، ‏ولكن ربما تكون هذه الأداة غير متوفرة في المنزل وهذا لا يعني أنه لا يمكننا إعداد محشي الباذنجان والكوسة ولكن هناك العديد من الطرق البديلة التي يمكن استخدامها وسنتعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال.

طريقة تقوير الكوسا والباذنجان بالسكين

تعد طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بالسكين من اسهل الطرق التي يمكن استخدامها وتتميز هذه الطريقة أيضا أن السكين أداة موجودة في جميع المنازل ولا يمكن الاستغناء عنها وفيما يلي سنتحدث عن طرق استخدام السكين لتقوير الباذنجان والكوسا:

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أولا نقوم بغسل كمية مناسبة من الكوسا والباذنجان لإعدادها.

نقوم بفرز حبات الكوسا والباذنجان حتى نتأكد أنها جيدة.

بعد ذلك نقوم بإزالة رأس الباذنجان والكوسا من الأعلى.

نضع السكين في منتصف الباذنجان والكوسا ونقوم بتدويره بشكل منتظم حتى نستطيع إخراج جميع المحتويات التي في الداخل.

بعد الانتهاء من تنظيفها من الداخل يتم غسلها جيدًا بالماء.

بعد الانتهاء من تنظيفها من الداخل يتم غسلها جيدًا بالماء. الحشو الذي يكون موجود في قلب الكوسا والباذنجان يمكن استخدامه في وصفات أخرى لإعداد الطعام لذلك من الأفضل أن يتم الاحتفاظ به.

طريق تقوير الباذنجان والكوسا باستخدام قطاعة التفاح

من الطرق التي يسهل التعامل معها أيضا هي طريقة ‏تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام قطاعة التفاح وفيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي سنحتاجها لفعل لذلك:

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