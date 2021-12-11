جهزي أحلي طبق فول مدمس زي الزبدة بمكون سحري متوفر في كل بيت

توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البقوليات التي يتناولها الإنسان ومن ضمن هذه الأنواع الفول والفاصوليا والحمص والقمح وغير ذلك الكثير ولكن يعتبر الفول من أكثر المأكولات التي يتناولها الناس بكثرة حيث أنه من أنواع البقوليات المشهورة في دول كثيرة جدا، فمعظم الأشخاص يعشقون تناول الفول فهو يعد من ضمن الأكلات الشعبية والذي يمتلك طعم لذيذ وشهي ويمكن أن نقوم بعمل الفول بعدة طرق وبنكهات مختلفة حيث أن تناوله مناسب في جميع الوجبات سواء في الإفطار أو العشاء أو الغذاء، فالفول يتميز بإحتوائه علي عدد من المواد والعناصر الغذائية ومن أمثلتها الألياف والبروتينات والفسفور والحديد والأملاح المعدنية. مكونات الفول المدمس نصف كيلو من الفول.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثمرة واحدة كبيرة الحجم من الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء. طريقة عمل الفول المدمس قومي بتجهيز نصف كيلو من الفول ثم يتم غسله بالماء جيدا وبعد ذلك قومي بتحضير طبق عميق ونضع به كمية الفول ثم نضيف إليه كمية مناسبة من الماء الدافئ ثم نتركه لمدة ليلة كاملة.

وفي اليوم التالي قومي بتحضير وعاء عميق ونضع به كمية مناسبة منالماء ونتركه علي النار حتي يتم غليان الماء وبعد ذلك يتم وضع الفول ثم نضيف إليه ثمرة واحدة كبيرة من الطماطم ولابد من تقطيعها علي شكل مكعبات ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضع ثلاث ملاعق كبيرة من العدس الأصفر ونضيف أيضا كمية مناسبة من الملح ونتركه علي النار حتي يتم تسوية الفول مع مراعاة إضافة كمية من الماء كل حين.

وبعد تسوية الفول جيدا يتم رفعه من علي النار ثم قومي بتحضير طاسة عميقة ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ثم نتركه علي النار حتي يتم تسخينه، ثم نضع كمية من الفول المدمس ثم نضيف إليه ربع ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صفيرة من الكمون والكزبرة الجافة ونضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، ونتركه علي النار قليلا ثم يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به الفول ويتم تقديمه مباشرة. مكونات الفول المدمسطريقة عمل الفول المدمس الوسوم

توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البقوليات التي يتناولها الإنسان ومن ضمن هذه الأنواع الفول والفاصوليا والحمص والقمح وغير ذلك الكثير ولكن يعتبر الفول من أكثر المأكولات التي يتناولها الناس بكثرة حيث أنه من أنواع البقوليات المشهورة في دول كثيرة جدا، فمعظم الأشخاص يعشقون تناول الفول فهو يعد من ضمن الأكلات الشعبية والذي يمتلك طعم لذيذ وشهي ويمكن أن نقوم بعمل الفول بعدة طرق وبنكهات مختلفة حيث أن تناوله مناسب في جميع الوجبات سواء في الإفطار أو العشاء أو الغذاء، فالفول يتميز بإحتوائه علي عدد من المواد والعناصر الغذائية ومن أمثلتها الألياف والبروتينات والفسفور والحديد والأملاح المعدنية. مكونات الفول المدمس نصف كيلو من الفول.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثمرة واحدة كبيرة الحجم من الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء. طريقة عمل الفول المدمس قومي بتجهيز نصف كيلو من الفول ثم يتم غسله بالماء جيدا وبعد ذلك قومي بتحضير طبق عميق ونضع به كمية الفول ثم نضيف إليه كمية مناسبة من الماء الدافئ ثم نتركه لمدة ليلة كاملة.

وفي اليوم التالي قومي بتحضير وعاء عميق ونضع به كمية مناسبة منالماء ونتركه علي النار حتي يتم غليان الماء وبعد ذلك يتم وضع الفول ثم نضيف إليه ثمرة واحدة كبيرة من الطماطم ولابد من تقطيعها علي شكل مكعبات ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضع ثلاث ملاعق كبيرة من العدس الأصفر ونضيف أيضا كمية مناسبة من الملح ونتركه علي النار حتي يتم تسوية الفول مع مراعاة إضافة كمية من الماء كل حين.

وبعد تسوية الفول جيدا يتم رفعه من علي النار ثم قومي بتحضير طاسة عميقة ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ثم نتركه علي النار حتي يتم تسخينه، ثم نضع كمية من الفول المدمس ثم نضيف إليه ربع ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صفيرة من الكمون والكزبرة الجافة ونضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، ونتركه علي النار قليلا ثم يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به الفول ويتم تقديمه مباشرة. مكونات الفول المدمسطريقة عمل الفول المدمس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهزي أحلي طبق فول مدمس زي الزبدة بمكون سحري متوفر في كل بيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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