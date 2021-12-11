أسرار نجاح عمل الكبدة الاسكندراني في البيت بطعم وريحة زي المطاعم

تعد الكبدة من أجمل المأكولات التي يحبها عدد كبير من الناس حيث أنها تعتبر من الأكلات الغنية بالعناصر الغذائية وهذا بسبب إحتوائها علي كمية من المعادن المختلفة مثل النحاس والزنك والكروم وأيضا تحتوي علي البروتينات والفيتامينات والحديد وبجانب كل هذا فقد تعد من الأكلات التي توجد بها نسبة عالية جدا من الكوليسترول والدهون لذلك وجبة الكبدة لها قيمة غذائية كبيرة جدا، فقد توجد طرق كثيرة ومتنوعة للكبدة فممكن أن نقوم بعملها مشوية سواء في الفرن أو علي البوتجاز أو ممكن أن تكون مقلية ونضيف إليها أنواع من الخضراوات مثل الفلفل الأخضر والبصل والطماطم والثوم وهذا يزيد من قيمتها الغذائية بشكل كبير جدا. مكونات الكبدة الإسكندراني نصف كيلو من الكبدة.

كمية قليلة من الفلفل الأخضر الحار.

أربع فصوص من الثوم.

كمية مناسبة من الفلفل الأخضر.

حبتان من البصل.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني قومي بتجهيز نصف كيلو من الكبدة ثم يتم غسلها جيدا بالماء وبعد ذلك قومي بتقطيعها علي شكل مكعبات صغيرة أو علي شكل جوانح.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبق عميق ونضع به ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونضيف ملعقة واحدة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ثم يتم وضع نصف ملعقة صغيرة من البهارات السبعة وبعد ذلك قومي بخلط المكونات مع بعضها ثم نضيف إليها شرائح الكبدة ونتركها في هذا الخليط لمدة ساعة أو أكثر.

وبعد ذلك نضع طاسة عميقة علي النار وبها خمس ملاعق كبيرة من الزيت ونتركه حتي يتم تسخينها جيدا ثم نضع شرائح الكبدة بالخلطة التي توجد بها ويتم تقليبها حتي يتغير لونها.

ثم نضع شرائح البصل والفلفل الأخضر والثوم وقومي بتقليبهم ونتركهم علي النار حتي يتم تسويتهم جيدا ثم يتم تقديمها. مكونات الكبدة الإسكندرانيطريقة عمل الكبدة الإسكندراني الوسوم

تعد الكبدة من أجمل المأكولات التي يحبها عدد كبير من الناس حيث أنها تعتبر من الأكلات الغنية بالعناصر الغذائية وهذا بسبب إحتوائها علي كمية من المعادن المختلفة مثل النحاس والزنك والكروم وأيضا تحتوي علي البروتينات والفيتامينات والحديد وبجانب كل هذا فقد تعد من الأكلات التي توجد بها نسبة عالية جدا من الكوليسترول والدهون لذلك وجبة الكبدة لها قيمة غذائية كبيرة جدا، فقد توجد طرق كثيرة ومتنوعة للكبدة فممكن أن نقوم بعملها مشوية سواء في الفرن أو علي البوتجاز أو ممكن أن تكون مقلية ونضيف إليها أنواع من الخضراوات مثل الفلفل الأخضر والبصل والطماطم والثوم وهذا يزيد من قيمتها الغذائية بشكل كبير جدا. مكونات الكبدة الإسكندراني نصف كيلو من الكبدة.

كمية قليلة من الفلفل الأخضر الحار.

أربع فصوص من الثوم.

كمية مناسبة من الفلفل الأخضر.

حبتان من البصل.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني قومي بتجهيز نصف كيلو من الكبدة ثم يتم غسلها جيدا بالماء وبعد ذلك قومي بتقطيعها علي شكل مكعبات صغيرة أو علي شكل جوانح.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبق عميق ونضع به ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونضيف ملعقة واحدة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ثم يتم وضع نصف ملعقة صغيرة من البهارات السبعة وبعد ذلك قومي بخلط المكونات مع بعضها ثم نضيف إليها شرائح الكبدة ونتركها في هذا الخليط لمدة ساعة أو أكثر.

وبعد ذلك نضع طاسة عميقة علي النار وبها خمس ملاعق كبيرة من الزيت ونتركه حتي يتم تسخينها جيدا ثم نضع شرائح الكبدة بالخلطة التي توجد بها ويتم تقليبها حتي يتغير لونها.

ثم نضع شرائح البصل والفلفل الأخضر والثوم وقومي بتقليبهم ونتركهم علي النار حتي يتم تسويتهم جيدا ثم يتم تقديمها. مكونات الكبدة الإسكندرانيطريقة عمل الكبدة الإسكندراني

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