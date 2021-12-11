طريقة عمل الدوناتس الإيطالي الهش بحشوات حلوة وحادقة

تعتبر الدوناتس من المعجنات التى تصلح لحشوات حلوة وحادقة، فالنوم الحلو المشهور هو الذى يقبل عليه الكثير من الناس ويفضله الاطفال كثيراً ويعد من الحلويات اللذيذة والتى تصلح للإفطار، ويمكنك تقديمها فى العزومات أو المناسبات كأعياد الميلاد ولكن يقلق الكثير من ربات البيوت من عدم نجاح العجينة أو انها بتكون مش مظبوطة، ولذلك سوف نقدم لكم هذه المقادير المظبوطة التى سوف تساعدكم فى الحصول على عجينة ممتازة، وسوف أقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الدوناتس الإيطالي بالتفصيل.

مكونات الدوناتس الإيطالي

تتكون الدوناتس الإيطالي من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود في المنزل وهى كالتالي:

٤ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

١١/٢ ملعقة كبيرة من الخميرة.

٢ حبة من البيض.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الماء الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

للحشوة الحلوة

نوتيلا.

قرفة.

سكر بنى.

كاسترد.

كريمة.

للحشوة الحادقة

جبنة مودزريلا.

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

جبنة بيضا.

فلفل الوان.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الدوناتس الإيطالي سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة بدون تعب أو مجهود وهى كمايلي:

فى وعاء العجان أو فى وعاء عميق للعجن نضع الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والسكر والملح ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم البيض والفانيليا ونعجن حتى يتداخلوا مع بعض تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ مع الاستمرار فى العجن حتى تتشكل لدينا عجينة طرية. ثم نقوم باضافة الزبدة فى الآخر ونعجن مرة اخرى حتى تتداخل مع العجينة كويس. نغطي العجينة بكيس من النايلون ونتركها فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. بعد ما اختمرت العجينة نقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق بسمك ١١/٢ سم تقريباً حتى ترتفع وتصلح للحشو. نقوم بتقطيعها بالقطاعة المخصصة ليها أو كوباية مثلا أو أى قطاعة مدورة علشان نعرف نحشيها ونصها على ورق زبدة لتسهيل مسكها عند وضعها فى الزيت. بعد التشكيل نغطيها بفوطة ونتركها حتى تختمر مرة أخرى لمدة ٢٠ دقيقة. نجهز طاسة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونضعها على النار حتى تسخن. ثم نقوم بوضعها فى الزيت ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل مع التقليب على نار متوسطة. نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. نقوم بحشوها عن طريق وضع النوتيلا أو الكريمة أو الكاسترد فى كيس حلواني ونعمل فتحة صغيرة بالسكين من الجنب ونضغط على كيس الحلوانى لكى ندخل الحشوة داخلها. أو نرش عليها السكر البنى أو القرفة أو أى طريقة تزيين تفضلونها. وللحشوة الحادقة نفتحها شوية من الجانب ونحشيها باى نوع جبنة تفضلونه ثم توضع فى طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا.

فوائد الخميرة

هناك العديد من الفوائد الصحية للخميرة والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي:

تمد الجسم بالطاقة لأنها تحتوى على فيتامين ب ١٢ الذي يمد الجسم بالقوة والنشاط. تعمل على تقوية جهاز المناعة وتعالج الالتهابات التى تحدث نتيجة الإصابة البكتيرية. تساهم فى علاج حالات الإسهال. تعمل على تقوية الأظافر وتجعلها أكثر صحة.

فوائد الزبدة

هناك بعض الفوائد الصحية الزبدة سوف نتعرف على بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي:

تكافح مرض السرطان باحتوائها على اللينوليك. تحتوي على مجموعة من الأحماض الأمينية الجيدة. تساهم فى دعم الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم لاحتوائها على حمض البوتيرات. تعمل على رفع الكولسترول الجيد فى جسم الإنسان. تحمي الهيكل العظمي وتساعد فى الوقاية من هشاشة العظام.

نصائح لنجاح الدوناتس

هناك بعض النصائح التى يجب عليكى اتباعها للحصول على عجينة دوناتس ناجحة وهشة وهى كمايلي: