أشهي فطائر حليب روسية ممكن تجربوها بحشوة الجبنة الفيتا بدون فرن أو خميرة

تعتبر فطائر الحليب الروسية ، من الأكلات السهلة والسريعة في التحضير، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، ويمكن تقديمها كوجبة غداء أو عشاء، لأفراد أسرتك، فهي من الوصفات الخفيفة واللذيذة، والتي يعشقها الجميع، ويقبل على تناولها الكثير من الناس، لمذاقها الرائع والمتميز، ودائماً تحرص الأمهات على إعداد وصفات طبخ سهلة وبسيطة، ومختلفة في الشكل والطعم، لإرضاء جميع أفراد العائلة، ومن خلال موقعنا ثفني الإخباري، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر الحليب الروسية بحشوة الجبنة الفيتا، في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات عمل فطائر الحليب الروسية مكونات عمل فطائر الحليب الروسية هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذه الفطائر السريعة وهي كالاتي:- 5 أكواب من الدقيق الفاخر.

معلقة صغيرة من بكينج بودر.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

2 معلقة ونصف كبار من الزيت النباتي.

كوب ونصف حليب دافئ. الحشو :- 400 جرام من الجبنة الفيتا أو الجبن الأبيض.

كوب من البصل الاخضر المفروم.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

رشة من الشبت المفروم.

معلقة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود حسب الرغبة. طريقة التحضير سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير فطائر الحليب الروسية بكل بساطة وهي كما يلي:- في العجان الكهربائي، نضع الدقيق، وبكينج بودر، والملح، والزيت، ونخلط المكونات جيداً، ثم نضيف الحليب الدافئ، ونعجن لمدة ١٠ دقائق. وعند الحصول على عجينة لينة وطرية، توضع في وعاء وتغطي، وتترك لترتاح لمدة ١٠ دقائق. نحضر الحشوة، في طبق نضع الجبنة الفيتا، والبصل الأخضر، والبقدونس، والشبت، والملح، والفلفل الاسود، ونقلب جيداً. ثم نقسم العجينة الي كرات متوسطة الحجم، ونضعها في صينية مرشوشة، بقليل من الدقيق، وتغطي ثم نأخذ الكرة، ونفردها على شكل دائرة. ثم نأخذ ملعقة كبيرة من الحشوة، ونفردها علي نصف الدائرة، ثم نطوي الطرف الثاني عليها، لتصبح نصف دائرة. وعند الأنتهاء من باقي الكمية، نقوم بوضع الفطائر في طاسة، ساخنة على نار متوسطة، دون أي مواد دهنية، ونتركها لمدة 3 دقائق، ثم نقلبها على الجانب الآخر، لمدة ٣ دقائق. وعند تمام النضج وأخذ لون ذهبي، تخرج وتدهن مباشره بقليل من الزبدة، وتغطي للمحافظة على طراوتها. ثم تقدم بجانب، اي نوع من أنواع الصوص، بألف صحه وعافية. الوسوم

تعتبر فطائر الحليب الروسية ، من الأكلات السهلة والسريعة في التحضير، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، ويمكن تقديمها كوجبة غداء أو عشاء، لأفراد أسرتك، فهي من الوصفات الخفيفة واللذيذة، والتي يعشقها الجميع، ويقبل على تناولها الكثير من الناس، لمذاقها الرائع والمتميز، ودائماً تحرص الأمهات على إعداد وصفات طبخ سهلة وبسيطة، ومختلفة في الشكل والطعم، لإرضاء جميع أفراد العائلة، ومن خلال موقعنا ثفني الإخباري، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر الحليب الروسية بحشوة الجبنة الفيتا، في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات عمل فطائر الحليب الروسية مكونات عمل فطائر الحليب الروسية هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذه الفطائر السريعة وهي كالاتي:- 5 أكواب من الدقيق الفاخر.

معلقة صغيرة من بكينج بودر.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

2 معلقة ونصف كبار من الزيت النباتي.

كوب ونصف حليب دافئ. الحشو :- 400 جرام من الجبنة الفيتا أو الجبن الأبيض.

كوب من البصل الاخضر المفروم.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

رشة من الشبت المفروم.

معلقة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود حسب الرغبة. طريقة التحضير سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير فطائر الحليب الروسية بكل بساطة وهي كما يلي:- في العجان الكهربائي، نضع الدقيق، وبكينج بودر، والملح، والزيت، ونخلط المكونات جيداً، ثم نضيف الحليب الدافئ، ونعجن لمدة ١٠ دقائق. وعند الحصول على عجينة لينة وطرية، توضع في وعاء وتغطي، وتترك لترتاح لمدة ١٠ دقائق. نحضر الحشوة، في طبق نضع الجبنة الفيتا، والبصل الأخضر، والبقدونس، والشبت، والملح، والفلفل الاسود، ونقلب جيداً. ثم نقسم العجينة الي كرات متوسطة الحجم، ونضعها في صينية مرشوشة، بقليل من الدقيق، وتغطي ثم نأخذ الكرة، ونفردها على شكل دائرة. ثم نأخذ ملعقة كبيرة من الحشوة، ونفردها علي نصف الدائرة، ثم نطوي الطرف الثاني عليها، لتصبح نصف دائرة. وعند الأنتهاء من باقي الكمية، نقوم بوضع الفطائر في طاسة، ساخنة على نار متوسطة، دون أي مواد دهنية، ونتركها لمدة 3 دقائق، ثم نقلبها على الجانب الآخر، لمدة ٣ دقائق. وعند تمام النضج وأخذ لون ذهبي، تخرج وتدهن مباشره بقليل من الزبدة، وتغطي للمحافظة على طراوتها. ثم تقدم بجانب، اي نوع من أنواع الصوص، بألف صحه وعافية.

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