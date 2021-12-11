قرص الأفران الهشة بحشوة السكر والقرفة وطعم احلي من الجاهز

تعتبر قرص الأفران ، من المخبوزات والحلويات الغربية المشهورة والمعروفة في مصر، والتي يقبل على تناولها الملايين لطعمها الرائع والمتميز، وبالرغم من إنها قرص بسيطة لكنها تتميز بالطعم اللذيذ من السكر والسمسم والقرفة، التي تجعلها مميزة جداً وذات طعم ورائحة ذكية، ويعشقها الجميع ويحبها الكبار والصغار، لأنها وصفة شهية وللذيذة، وأيضاً تباع بكثرة في جميع المحلات والأفران والمخابز، وهي عبارة عن قرص سهلة وسريعة ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، وتقديمها للضيوف، بجانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن، ومن خلال موقعنا ثقفني الإخباري، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل قرص الأفران الشهية في المنزل بخطوات بسيطة جداً.

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مقادير عمل هذه المخبوزات اللذيذة وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من الخميرة.

1 معلقة كبيرة من السكر.

نصف معلقة صغيرة من بكينج بودر.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السمنة.

للحشو :-

2 معلقة كبيرة من القرفة.

1 كوب من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من ماء الورد.

1 معلقة كبيرة من الماء الورد.

للوجه :-

2 كوب من السمسم.

كوب من الحليب السائل.

تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير قرص الأفران الهشة بخطوات بسيطة وهي كالاتي:-



في طبق عميق نضع الدقيق، والملح، والخميرة، والسكر، وبكينح بودر، والزيت، والسمنة، ونفرك باليد جيداً، حتى نحصل على قوام رملي. ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ، ونعجن باليد لمدة ١٠ دقائق، حتى نحصل على عجينة طرية وملساء، تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ، لمدة نصف ساعة. نحضر الحشوة في طبق، نضع السكر، والقرفة، والماء وماء الورد، ونقلب الخليط جيداً، حتى يمتزج تماماً، ويترك جانباً لحين الاستخدام. بعد ذلك نحضر العجينة، ونقسمها الي كرات متوسطة الحجم، ونفردها بسيط في اليد، ثم نضع معلة صغيرة من الحشوة، ونكورها. ثم نضغط عليها قليلاً، لتصبح دائرة ثم ندهنها بالحليب، ونغمسها في السمسم، حتى ننتهي من كل الكمية، وترص في صينية مدهونة بالزيت، وتترك لمدة نصف ساعة، لتختمر ويتضاعف حجمها. بعد كدة تخبز في فرن ساخن مسبقاً، على درجة حرارة 200 مئوية، لمدة 20 دقيقة، حتى تنضج تماماً، حتي تأخذ لون ذهبي. وعند تمام النضج، تخرج وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف هنا وشفا.

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