مقرمشات وسناكس لأطفالك بمكونات متوفرة في كل بيت

تحرص كثير من الأمهات على إعداد مقرمشات وسناكس مالحة لأطفالهم في المنزل لتجنب شراء الأنواع الجاهزة المنتشرة في الأسواق، والتي تسبب الكثير من المشاكل الصحية لأنها غير مضمونة الجودة والصلاحية، ويمكننا تحضير المقرمشات المالحة بمكونات متوفرة وغير مكلفة، كما أنها صحية ومفيدة ولا تسبب أي ضرر، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة لتحضير مقرمشات وسناكس مالحة على طريقة آية حبيب.

مقرمشات وسناكس الجبن

المكونات

كوب دقيق.

3 ملاعق كبيرة زبدة بحرارة الغرفة.

115 جرام جبن شيدر مبشور(كوب ونصف).

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة ماء بارد.

طريقة التحضير

نضع الجبن الشيدر المبشور في محضرة الطعام ثم نضيف الزبدة، الدقيق، الملح والبيكنج بودر ونخلط المكونات مع بعضها جيداً. ثم نزود ملعقة كبيرة من الماء البارد حتى تتجمع المكونات مع بعضها ( يمكنك تحضير العجينة يدوياً). نغطي العجينة بالبلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة، ثم نقسم العجينة إلى نصفين ثم نفردها بسمك رفيع. ثم نقطع العجينة مربعات صغيرة أو مثلثات باستخدام القطاعة أو السكينة، ثم نضعها في صينية مدهونة بمسحة خفيفة من الزيت. ندخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً على درجة 170 مئوية لمدة 10- 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

مقرمشات بطعم البصل

المكونات

كوب دقيق.

بصلة صغيرة.

3 ملاعق كبار زيت.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

نضع البصلة المقطعة والزيت في محضرة الطعام ونخلطهم ناعم جداً، ثم نضيف الدقيق، الملح والبيكنج بودر حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة. ثم نغطي العجينة بغلاف بلاستيكي ونضعها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة. نقسم العجينة لقطعتين، ثم نفرد كل قطعة بسمك رفيع ونقطعها على شكل مربعات صغيرة. تزين بالملح أو الكمون على حسب الرغبة ثم توضع في صينية مدهونة بمسحة خفيفة من الزيت. ثم ندخل الصينية الفرن على درجة 170 مئوية حتى تأخذ المقرمشات لون ذهبي.

سناكس الأصابع المقرمشة

المقادير

2 كوب دقيق.

نصف كوب ماء بارد.

3 ملاعق كبيرة زبدة (45 جرام).

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نكهات ( بودرة ثوم- كركم- سبانخ مجمدة- بودرة بنجر).

طريقة التحضير

نضع الدقيق، الزبدة، الملح والبيكنج بودر في محضرة الطعام، ثم نزود نصف كوب من الماء البارد ونخلط المكونات مع بعضها حتى تتشكل لدينا عجينة متجانسة. نقسم العجينة لجزأين ثم نخلط ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم أو بودرة البنجر (الشمندر) مع جزأ من العجين، ونخلط ربع ملعقة من الكركم أو قليل من السبانخ المجمدة المفرومة ناعم جداً مع جزء العجين الثاني. نفرد كل جزأ بسمك متوسط ثم نقطعه لأصابع طويلة، ثم نضع أصابع العجين في صينية مدهونة بمسحة زيت. ندخل الصينية الفرن على درجة 170 مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تنضج أصابع السناكس.

دوريتوس مقرمش نفس طعم الجاهز

المكونات

2 كوب دقيق ذرة (250 جرام).

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب وربع ماء ساخن.

التوابل حسب الذوق.

طريقة التحضير