عمل الدوناتس في البيت بمكونات سهلة ، الدوناتس من ألذ واشهي المأكولات التي يمكنك تذوقها ، ويحب الدوناتس الأطفال والكبار ، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة سهله لعمل الدوناتس في المنزل ،من خلال المقال الأتي نعرض لكم أفضل الطرق لعمل الدوناتس في المنزل بمكونات سهله وغير مكلفه

2 كوب ونصف من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

60 جراما من الزبدة.

كوب إلا ربع من اللبن الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

وأخري كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

القليل من الملح.

بيضة

زيت قلي

طريقة عمل الدوناتس

طريقة التحضير :

قومي بخلط السكر مع الزبدة، ثم قومي بإضافة اللبن

ثم قومي بمزجهم معا جيدا

نضيف الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والفانيليا والملح والبيض.

تقلب وتعجن المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

تترك العجينة لمدة ساعة على الأقل حتى ترتاح في مكان دافئ.

تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم يتم تقطيعها إلى دوائر باستخدام قطاعة كبيرة، ثم نحضر قطاعة صغيرة الحجم لعمل دوائر صغيرة بداخل الدوائر الكبيرة.

ترص الدونات في صينية وتترك حتى تتخمر مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نضع مقلاة على النار بها الزيت الغزير ونتركه حتى يسخن.

نضع وحدات الدونات في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي.

رشي السكر البودرة على الدونات وتقدم بالهناء والشفاء.

الدوناتس

الدونات من الحلويات الغربية الرائعة ويقشعها الكثيرون لمذاقها الرائع وسهولة تحضيرها، ولأنها خفيفة أيضا على المعدة، كما يحبها الأطفال بمختلف أشكالها ،يقال أنه أمريكي الأصل ولكن لم يُجزم بذلك حتى الآن، ويتميز بشكله الدائري المثقوب بالمنتصف والذي ابتُكِر خصيصاً لمنع الإصابة بعسر الهضم بعد تناوله ،تقديم الدونات بأي تحلية إضافية ترغبين بها، كالمربى أو الكريما، السكر البودرة، الشوكولاتات بأنواعها أو السبرينكلز الملون، أو أي إضافة أخرى تفضلينها ، يكمنكي تقديمها لأطفالك كوجبة خفيفة ، سواء أكانت مقلية في الفرن أو كانت مقلية في الزيت ، ويمكنكي تزين الدوناتس بالشيكولاته أو بأي شي تريدين