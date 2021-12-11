طريقة عمل بديل كريمة الطهي في البيت بنصف لتر من الحليب

بديل كريمة الطهي ، من الوصفات السهلة والتي تتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها كما أنها تدخل في إعداد العديد من الوصفات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بديل كريمة الطهي.

مكونات بديل كريمة الطهي

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها ومكوناتها كالتالي:

نصف كيلو من الحليب.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بديل كريمة الطهي وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بوضع الحليب في إناء على نار بدرجة حرارة أقل من المتوسطة حتي يبدأ في الغليان.

وبعدما يبدأ في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها ونستمر في تقليب الحليب حتي يثقل قوامه وتقل كميته.

وبعدما يثقل قوام الحليب نقوم بوضع الإناء في إناء أكبر مليئ بالماء والثلج.

ونستمر في تقليب الحليب حتي يبرد تماما.

ثم تكون كريمة الطهيى بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

وفي حالة وجود قوام الكريمة ثقيل أكثر من اللازم نقوم بتخفيفها بإضافة بعض الحليب المثلج وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة الأخري التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص المايونيز والمستردة والحليب المكثف.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع أكواب حليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.

وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض حرارتها.

وتتراوح مدة مكوث الحليب على النار ما بين ساعة إلا ربع ونصف ساعة.

ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.

ويكون الحليب المكثف بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل المايونيز

يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص البرتقال

من الصوصات التي يمكن تزيين الدونات بها هو صوص البرتقال ويتكون صوص البرتقال من مكونات متوفرة وبسيطة ومتواجدة في كل منزل ومكونات صوص البرتقال كالتالي:

ملعقتين كبار ممسوحين من النشا.

كوب سكر.

كوبين عصير برتقال.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين كبار من الماء.

طريقة التحضير

يصنع هذا الصوص في وقت بسيط وبأقل جهد وطريقته كالتالي:

نضع السكر وعصير نصف الليمونة وملعقتين الماء علي النار حتى يذوب السكر.

وبعدما يذوب السكر وقبل أن يأخذ اللون الذهبي نضيف إليه كوب ونصف من عصير البرتقال ونقلبهم جيدا.

ثم نخلط النشا مع عصير البرتقال المتبقي ونضيفه إلي الخليط الذي عل النار.

ونترك الخليط حتي يغلي ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: