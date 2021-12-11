10 نصايح مكياج من خبراء مكياج المشاهير هتفرق معاكي

لما بنشوف المشاهير دايما في معظم الاوقات بنلاحظ ان مكياجهم مثالي وبشرتهم مشرقة وحواجبهم مثالية وكل حاجة في المكياج بتبقى مظبوطة ، وده لان بيبقى وراهم خبراء مكياج عندهم خبرة كبيرة وبيقدروا يطلعوا المكياج زي ما كلنا بنشوفه ، والنهارة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 10 نصايح مكياج من بعض خبراء مكياج المشاهير.

نصايح مكياج من خبراء مكياج المشاهير:

1- حطي الروج من جوه لبره:

ممكن يبان ان وضع الروج مهمة بسيطة ، ولكن خبراء المكياج بينصحوا بشدة بتقشير الشفايف قبل الروج عشان يبقى شكله احلى ويتحط بسلاسة على الشفايف ، وتقدري تعملي ده باستخدام مقشر شفايف او باستخدام فرشة اسنان مبللة وتدلكي بيها الشفايف بالراحة ، وبعدها حطي مرطب شفايف.

بمجرد ما ترسمي شفايفك بقلم تحديد الشفايف ، حطي احمر الشفايف من نص الشفايف لبره ، لان لو بدأتي من بره الاول هيخليكي تخرجي عن حدود الشفايف ، اخر حاجة ممكن تعمليها هتعمل معاكي فرق كبير هو اضافة هايلايت في منطقة نص الشفايف عشان تبرزيها اكتر.

2- تحضير البشرة خطوة مهمة جدا:

تحضير البشرة للمكياج مهم جدا ، ترطيب البشرة وعمل ماسك قبل المكياج هيخلي بشرتك نضرة اكتر وهتخلي النتيجة النهائية للمكياج تطلع احلى ، واستخدام البرايمر هيساعد على تنعيم البشرة وملء الندبات والعيوب وهيخلي المكياج يدوم فترة اطول.

3- ضيفي زيت لكريم الاساس:

عشان تخلي مكياجك مضيء وبشرتك شكلها نضر ، ضيفي كام نقطة زيت لكريم الاساس قبل ما تحطيه ، ده هيخلق تأثير متوهج ، وزيوت البشرة ممكن كمان تستخدميها كهايلايتر على المناطق العالية في الوش لاضافة لمسة نهائية مضيئة.

4- حطي البلاشر تحت كريم الاساس:

وضع البلاشر تحت كريم الاساس هيديكي لوك طبيعي اكتر ، وفي طريقة تانية ممكن تعمليها وهي طريقة “ساندوتش البلاشر” وهي انك تحطي البلاشر الاول وبعدين بنفس الفرشة او السفنجة اللي استخدميها للبلاشر حطي كريم الاساس وبعدها حطي طبقة تانية خفيفة من البلاشر بعد كريم الاساس ، الطريقة دي عايزة تدريب شوية عشان يطلع معاكي مظبوط ولكن تستحق التجربة لانها بتدي لوك حلو للمكياج.

5- استخدمي اسفنجة مكياج مبللة لمزج كريم الاساس:

خبراء المكياج بينصحوا انك تستخدمي اسفنجة المكياج او البيوتي بلندر وهي رطبة ، لان ده بيخلي كريم الاساس يطلع شكله طبيعي اكتر ومش تقيل اوي ، بلي السفنجة واعصريها كويس عشان تتخلصي من الماية الزيادة وحطي بيها كريم الاساس بطريقة الطبطبة ، ومهم جدا انك تحافظي على السفنجة نضيفة وتغسليها بعد كل استخدام.

6- انعشي بشرتك بعمل مساج للوجه قبل وضع المكياج:

عند ترطيب البشرة وتحضيرها اعملي لها مساج ده بيساعد على انعاش البشرة وتنشيط الجهاز اللمفاوي ، حركي ايدك لفوق اعلى عضمة الخد واضغطي على الدقن والجبهة والانف ، الدليك ده هيساعد على تقليل اي انتفاح وهيدي بشرتك مظهر مثالي خالي من العيوب.

7- سرحي الحواجب لتحت الاول عشان تحددي شكلها:

سرحي الحواجب بالفرشة لتحت الاول ، وتقدري تحددي الهيكل او الشكل الاساسي للحواجب بداية من اعلى نقطةعند قوس الحاجب ، بعدها سرحي الحواحب لفوق في حركات خفيفة ، واملي الفراغات ، ممكن تستخدمي جل الحواجب ، ولو مش متوفر تحت ايدك اي منتج للحواجب ، ممكن تستخدمي مثبت الشعر والمنتجات الجل ، في حالة استخدمتي مثبت الشعر ، رشي كمية قليلة منه على فرشة الحواجب واستخدميها.

8- استخدمي منتجات المكياج الكريمي بدل البودر:

كلنا بنبقى عايزين بشرة نضرة وشكلها صحي ، ومنتجات المكياج البودر بتظهر تجاعيد وخطوط البشرة بشكل اكبر ، عشان كده تبديل المنتجات البودر بالكريمي هيساعدك في تحقيق المظهر النضر للبشرة ، جربي استخدام ايشادو, بلاشر, كونتور, برونزر كريمي بدل البودر ، وتقدري تعملي ايشادو كريمي بنفسك بمزج اي نوع كريم تقيل عندك مع ايشادو بودر وكده هيبقى عندك ايشادو كريمي بكل سهولة.

9- حطي الايلاينر زي المحترفين:

في خدعة بسيطة بيستخدمها المشاهير دايما ، وهي وضع ايلاينر بني الاول ودمجه بالفرشة وبعدها استخدمي قلم اسود او ايلاينر سائل اسود.

10- اتخلصي من المكياج الزيادة لمظهر طبيعي:

بعد ما تحطي المكياج ، ممكن تستخدمي منديل لامتصاص اي زيادة من منتجات المكياج ، الطريقة دي هتخلي مكياجك يبقى شكله طبيعي ، بمجرد ما تحطي كريم الاساس ، خدي طبقة واحدة من المنديل واضغطي بيها على بشرتك بالراحة لامتصاص اي زيوت زيادة واي زيادة من المنتج.

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