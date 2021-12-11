بديل المكياج.. بملعقة نشا اعملي اقوى كريم أساس طبيعي من صنع يديكي لتوحيد لون البشرة بدون أي مواد كيميائية

كريم أساس طبيعي هو من أشهر الوصفات الطبيعية المتداولة على مواقع البحث، حيث تحلم كل فتاة ببشرة نظيفة صافية خالية من العيوب، ولذلك تقوم بشراء أفضل ماركات كريم الأساس، أو قد تقوم بشراء بعض المنتجات رخيصة الثمن، وفي الحالتين يضر كريم الأساس الصناعي بالبشرة كثيراً، ويعمل على شحوب الوجه على المدى البعيد، كما أنه يقوم بإظهار علامات الشيخوخة المبكرة، ولذلك لا بد من عمل كريم أساس طبيعي في المنزل من أجل المحافظة على البشرة وعدم إتلافها، حيث أن هذا الكريم يتكون من مواد طبيعية تماما وخالية من الكيماويات.طريقة عمل كريم أساس طبيعي
تعتمد هذه الوصفة بشكل كبير على النشا وبودرة كريم الأساس والتي يمكن شراؤهم من جميع محلات العطارة أو المحلات التجارية، ويمكن تحضير الوصفة من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
المكونات
- ملعقتين كبيرتين من النشا.
- ملعقتين كبيرتين من بودرة كريم الأساس.
- ملعقة من الكاكاو الخام.
- نصف كوب ماء.
- نقوم بإحضار وعاء صغير، ونقوم بتقليب النشا على البارد مع ملعقتين من الماء حتى تماما الذوبان.
- ثم نقوم بوضع إناء أخر على النار ونضع الماء ليغلي.
- ثم نقوم بإضافة باقي المكونات على الماء المغلي ونقلبهم جيدا.
- بعد مرور 5 دقائق سيتم الحصول على خليط كريمي رائع.
- نترك الخليط ليبرد، ثم نضع في علبه نظيفة، ونتركه في الثلاجة لحين الاستخدام على البشرة.
تعتبر هذه الوصفة هي وصفة كورية تم استخدامها في دولة كوريا الجنوبية من قبل بعض النساء، ولاقت تلك الوصفة نجاحا كبيرا، حيث أنها مفيدة للبشرة وتعطي البشرة نضارة وإشراق بشكل جميل، والوصفة كالتالي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
- ملعقة كبيرة من زيت الياسمين.
- ملعقة كبيرة من زيت بودرة كريم الأساس.
- ملعقة كبيرة من أي زيت عطري.
طريقة التحضير
- نقوم بخلط جميع المكونات معا في طبق صغير حتى تتكون عجينة كريمي سائلة.
- بعد ذلك نضع هذا الخليط في علبة نظيفة.
نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لوقت الاستخدام.
هناك بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند وضع كريم الأساس ومنها:
- لا بد من وضع كريم الأساس علي بشرة نظيفة.
- يجب استخدام المرطب الملون لأنه يعمل علي تغطية البشرة بشكل كامل ويخفي العيوب بشكل كبير واي مشاكل في البشرة.
- يجب قبل وضع كريم الأساس وضع السيرم وذلك للحصول على بشرة رطبة.
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كريم أساس طبيعي هو من أشهر الوصفات الطبيعية المتداولة على مواقع البحث، حيث تحلم كل فتاة ببشرة نظيفة صافية خالية من العيوب، ولذلك تقوم بشراء أفضل ماركات كريم الأساس، أو قد تقوم بشراء بعض المنتجات رخيصة الثمن، وفي الحالتين يضر كريم الأساس الصناعي بالبشرة كثيراً، ويعمل على شحوب الوجه على المدى البعيد، كما أنه يقوم بإظهار علامات الشيخوخة المبكرة، ولذلك لا بد من عمل كريم أساس طبيعي في المنزل من أجل المحافظة على البشرة وعدم إتلافها، حيث أن هذا الكريم يتكون من مواد طبيعية تماما وخالية من الكيماويات.طريقة عمل كريم أساس طبيعي
تعتمد هذه الوصفة بشكل كبير على النشا وبودرة كريم الأساس والتي يمكن شراؤهم من جميع محلات العطارة أو المحلات التجارية، ويمكن تحضير الوصفة من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
المكونات
- ملعقتين كبيرتين من النشا.
- ملعقتين كبيرتين من بودرة كريم الأساس.
- ملعقة من الكاكاو الخام.
- نصف كوب ماء.
- نقوم بإحضار وعاء صغير، ونقوم بتقليب النشا على البارد مع ملعقتين من الماء حتى تماما الذوبان.
- ثم نقوم بوضع إناء أخر على النار ونضع الماء ليغلي.
- ثم نقوم بإضافة باقي المكونات على الماء المغلي ونقلبهم جيدا.
- بعد مرور 5 دقائق سيتم الحصول على خليط كريمي رائع.
- نترك الخليط ليبرد، ثم نضع في علبه نظيفة، ونتركه في الثلاجة لحين الاستخدام على البشرة.
تعتبر هذه الوصفة هي وصفة كورية تم استخدامها في دولة كوريا الجنوبية من قبل بعض النساء، ولاقت تلك الوصفة نجاحا كبيرا، حيث أنها مفيدة للبشرة وتعطي البشرة نضارة وإشراق بشكل جميل، والوصفة كالتالي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
- ملعقة كبيرة من زيت الياسمين.
- ملعقة كبيرة من زيت بودرة كريم الأساس.
- ملعقة كبيرة من أي زيت عطري.
طريقة التحضير
- نقوم بخلط جميع المكونات معا في طبق صغير حتى تتكون عجينة كريمي سائلة.
- بعد ذلك نضع هذا الخليط في علبة نظيفة.
نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لوقت الاستخدام.
هناك بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند وضع كريم الأساس ومنها:
- لا بد من وضع كريم الأساس علي بشرة نظيفة.
- يجب استخدام المرطب الملون لأنه يعمل علي تغطية البشرة بشكل كامل ويخفي العيوب بشكل كبير واي مشاكل في البشرة.
- يجب قبل وضع كريم الأساس وضع السيرم وذلك للحصول على بشرة رطبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بديل المكياج.. بملعقة نشا اعملي اقوى كريم أساس طبيعي من صنع يديكي لتوحيد لون البشرة بدون أي مواد كيميائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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