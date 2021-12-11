هقولك على طريقة عمل مخلل الليمون الحار بخلطة جبارة زى محلات الطورشي

طريقة عمل مخلل الليمون الحار بخلطة جبارة، يعتبر مخلل الليمون من أنواع المخللات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث أنه يقدم إلى جانب العديد من أنواع الأطعمة ويساعد على فتح الشهية تجاه الطعام، وتعتبر المخللات بصفة عامة أو تخليل الخضروات هي طريقة تساهم في حفظ الخضروات لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى إكساب الخضراوات طعم مختلف ولذيذ، وسوف نطرح عليكم من خلال هذا المقال طرق مختلفة لتحضير الليمون. طريقة عمل مخلل الليمون الحار بخلطة جبارة طريقة عمل مخلل الليمون الحار بخلطة جبارة من أجل الحصول على ليمون مخلل شهي ولذيذ يرجى اتباع الآتي: مكونات مخلل الليمون الحار كيلو من الليمون حجم كبير.

2 حبة من الفلفل الحار الأحمر.

و2 ملعقة من الكمون المطحون.

2 ملعقة من الكركم المطحون.

فص من الثوم.

مكونات محلول التخليل

¼ كوب من الملح الخشن.

¼ كوب من زيت الزيتون.

4 أكواب من الماء.

ملعقة صغيرة من السكر. مكونات مخلل الليمون الحار طريقة تحضير مخلل الليمون الحار نقوم بشطف الليمون وغسله جيداً، وتوزيعه على منشفة لتجفيف المياه بالكامل.

في إناء على النار نقوم بوضع كمية مناسبة من المياه حتى تصل إلى مرحلة الغليان، ثم نقوم بإضافة الليمون إليها ونتركها تغلي لمدة 10 دقائق أخرى.

نخرج الليمون من الماء المغلي إلى ماء بارد على الفور لإيقاف تسوية الليمون، ويترك حتى يبرد تماماً.

من الماء المغلي إلى ماء بارد على الفور لإيقاف تسوية الليمون، ويترك حتى يبرد تماماً. بعد ذلك نضع الليمون في مصفاة للتخلص من أي مياه موجودة به.

في مصفاة للتخلص من أي مياه موجودة به. نقوم بتقشير الثوم وتقطيعه إلى شرائح صغيرة.

ويتم تقطيع الفلفل الحار الأحمر أيضاً إلى حلقات.

في إناء نقوم بوضع كلاً من الكمون والفلفل والثوم والكركم و نمزجهم مع بعضهم البعض.

نضيف السكر والملح إلى الماء ونذوبها جيداً في الماء.

نقوم بتقطيع الليمون من المنتصف ونضع الحشوة بداخله من الخليط الذي حضرناه.

من المنتصف ونضع الحشوة بداخله من الخليط الذي حضرناه. تكرر العملية السابقة حتى يتم الانتهاء من الكمية بالكامل.

يتم وضع الليمون بعد حشوه داخل إناء التخليل، ولا يتم ترك أي مسافات بينهم حتى لا يسبب تناول البكتيريا داخل الوعاء.

نقوم بوضع ماء التخليل على الليمون وتغطية الوجه بزيت الزيتون.

وتغطية الوجه بزيت الزيتون. يتم غلق الإناء بشكل محكم ثم يتم وضعه في مكان مغلق لمدة أسبوع على الأقل من ينضج تماماً. طريقة تحضير مخلل الليمون الحار وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم طريقة عمل الليمون المخلل بطريقة بسيطة وسهلة في المنزل، من دون الحاجة إلى شرائه من الخارج. الوسوم

طريقة عمل مخلل الليمون الحار بخلطة جبارة، يعتبر مخلل الليمون من أنواع المخللات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث أنه يقدم إلى جانب العديد من أنواع الأطعمة ويساعد على فتح الشهية تجاه الطعام، وتعتبر المخللات بصفة عامة أو تخليل الخضروات هي طريقة تساهم في حفظ الخضروات لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى إكساب الخضراوات طعم مختلف ولذيذ، وسوف نطرح عليكم من خلال هذا المقال طرق مختلفة لتحضير الليمون. طريقة عمل مخلل الليمون الحار بخلطة جبارة طريقة عمل مخلل الليمون الحار بخلطة جبارة من أجل الحصول على ليمون مخلل شهي ولذيذ يرجى اتباع الآتي: مكونات مخلل الليمون الحار كيلو من الليمون حجم كبير.

2 حبة من الفلفل الحار الأحمر.

و2 ملعقة من الكمون المطحون.

2 ملعقة من الكركم المطحون.

فص من الثوم.

مكونات محلول التخليل

¼ كوب من الملح الخشن.

¼ كوب من زيت الزيتون.

4 أكواب من الماء.

ملعقة صغيرة من السكر. مكونات مخلل الليمون الحار طريقة تحضير مخلل الليمون الحار نقوم بشطف الليمون وغسله جيداً، وتوزيعه على منشفة لتجفيف المياه بالكامل.

في إناء على النار نقوم بوضع كمية مناسبة من المياه حتى تصل إلى مرحلة الغليان، ثم نقوم بإضافة الليمون إليها ونتركها تغلي لمدة 10 دقائق أخرى.

نخرج الليمون من الماء المغلي إلى ماء بارد على الفور لإيقاف تسوية الليمون، ويترك حتى يبرد تماماً.

من الماء المغلي إلى ماء بارد على الفور لإيقاف تسوية الليمون، ويترك حتى يبرد تماماً. بعد ذلك نضع الليمون في مصفاة للتخلص من أي مياه موجودة به.

في مصفاة للتخلص من أي مياه موجودة به. نقوم بتقشير الثوم وتقطيعه إلى شرائح صغيرة.

ويتم تقطيع الفلفل الحار الأحمر أيضاً إلى حلقات.

في إناء نقوم بوضع كلاً من الكمون والفلفل والثوم والكركم و نمزجهم مع بعضهم البعض.

نضيف السكر والملح إلى الماء ونذوبها جيداً في الماء.

نقوم بتقطيع الليمون من المنتصف ونضع الحشوة بداخله من الخليط الذي حضرناه.

من المنتصف ونضع الحشوة بداخله من الخليط الذي حضرناه. تكرر العملية السابقة حتى يتم الانتهاء من الكمية بالكامل.

يتم وضع الليمون بعد حشوه داخل إناء التخليل، ولا يتم ترك أي مسافات بينهم حتى لا يسبب تناول البكتيريا داخل الوعاء.

نقوم بوضع ماء التخليل على الليمون وتغطية الوجه بزيت الزيتون.

وتغطية الوجه بزيت الزيتون. يتم غلق الإناء بشكل محكم ثم يتم وضعه في مكان مغلق لمدة أسبوع على الأقل من ينضج تماماً. طريقة تحضير مخلل الليمون الحار وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم طريقة عمل الليمون المخلل بطريقة بسيطة وسهلة في المنزل، من دون الحاجة إلى شرائه من الخارج.

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