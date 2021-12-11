بعلبة من الزبادي اعملي أحلى كيك بالشربات لإفطار شهي وصحي في المنزل

تعد كيكة الشربات من أنواع الكيك الشهية والمعروفة التي يقبل عليها الجميع، وكثير من الأمهات يريدون تحضير أنواع مختلفة من الكيك، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كيكة الشربات الشهية في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ويمكن تناول هذه الكيك بجانب كوب من الحليب أو كوب من الشاي، وهو مغذي جداً للأطفال وتعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية وتعمل على بناء أجسامهم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم طريقة تحضير كيك بالشربات بطعم رائع.

مقادير عمل كيكة الشربات

تحتوي كيكة الشربات على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٥ حبات من البيض.

علبة من الزبادي.

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخل.

شربات.

طريقة الإعداد والتحضير

تتنوع أشكال الكيك وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيك بالشربات وهي كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بوضع الزبدة مع السكر ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الزبادي مع الخلط المستمر لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى في المضرب الكهربائي، مع إضافة رشة من الفانيليا والاستمرار بالخفق. ثم نقوم بإضافة الخل، بعد ذلك نحضر بولة ونخلط بها الدقيق مع البيكنج بودر ونضيفه إلى المضرب الكهربائي بشكل تدريجي حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، تدهن الصينية بالزبدة ثم نرشها بالدقيق حتى لا تلتصق بالصينية ونسكب الخليط بها. ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة ٤٠ دقيقة حتى تنضج ثم نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات ويجب أن يكون بارد حتى نحصل على كيك شهي ورائع. بعد ذلك نقوم بتقطيع الكيك ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كيك بالشربات لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح الكيك الهش

هناك عدة نصائح يجب مراعاتها لنجاح الكيك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يجب الالتزام بالمقادير للحصول على كيك ناجح وهش.

إشعال الفرن قبل ادخال الكيك الفرن بعشر دقائق وأن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

يجب التأكد من صلاحية المكونات المستخدمة في الكيك للتأكد من نجاحه.

نقوم بدهن الصينية بالزيت ونرشها بالدقيق قبل وضع الدقيق في الصينية.

عدم فتح باب الفرن حتى لا يحدث هبوط للكيكة.

طريقة عمل الشربات

سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير الشربات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-