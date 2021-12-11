طريقة واسرار عمل الكشرى المصرى مع الصلصة والدقة فى البيت بنهكة المطاعم

الكشرى المصرى من الاكلات الشهية واللذيذة والمنتشرة فى مصر وفى البلاد العربية. ويتميز الكشرى المصرى المذاق والطعم الفريد الذي لم تجدة فى مكان اخر. وهو من الأكلات المصرية الشهيرة والتى يعشقها المصريين. وهو من الأكلات التى عليها اقبال كبير و شرائه من المحلات. ويتميز الكشرى باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة والضرورية للإنسان حيث يدخل فى عمله العديد من المكونات الهامة والتي لها دور كبير فى صحة الانسان. وسوف نوضح فى الخطوات التالية افضل طريقة لعمل الكشرى المصرى فى البيت مثل المطاعم الشهيرة بنفس النكهات. المكونات اللازمة لعمل الكشري المصري نحتاج نصف كيلو من الأرز يتم غسله جيدا.

كذلك نصف كيلو مكرونة مقصوصة مسلوقة.

مع ربع كيلو شعرية يتم تحميره.

ثم نصف كيلو جرام مكرونة سباجيتي يتم سلقه.

ايضا ربع كيلو حمص مسلوق.

كما نحتاج ربع كيلوعدس بنى مسلوق.

ينبغى ان نحضر نصف كيلو بصل شرائح.

ثم كيلو من الطماطم مفرومة.

مع اربع فصوص ثوم مهروس.

كذلك كوب من زيت الذرة.

ايضا ملعقتان من الملح.

ملعقتان فلفل شطة صغيرة. ثم ملعقة كمون.

اربع ملاعق دقيق.مع ثلاث ملاعق نشا.

ثلاث ملاعق خل.

ثم ملعقتان معجون طماطم.

كذلك ملعقة فلفل اسود.

مع ذلك ربع ملعقة كزبرة. المكونات اللازمة لعمل الكشري المصري طريقة تحضيرالكشرى المصرى صلصة الكشري المصري مثل المطاعم نقوم بتجهيز قدر ونضعه على النار.

ثم يوضع فيه ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

مع وضع ثلاث فصوص ثوم مهروسة و الكزبرة الناعمة.

كذلك يوضع خمس حبات طماطم مفرومه مع معجون الطماطم والملح والفلفل الأسود في القدر.

ايضا وضع ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة. يقلب جيدا حتى النضج. طريقة تحضيرالكشرى المصرى صلصة الكشري المصري مثل المطاعم طريقة عمل الدقة اللازمة للكشري المصري تجهيز قدر على النار ووضع قليل من الزيت ثلاث ملاعق.

نضع ثلاث فصوص ثوم مهروس وباقي الكزبرة والكمون والشطة وملح حسب الرغبة وخل.

ثم نضع ثلاث حبات طماطم مفرومه ويتم التقليب جيدا حتى النضج. طريقة عمل الدقة اللازمة للكشري المصري تجهيز شرائح البصل اللازمة للكشري بعد تقطيع البصل الى شرائح يتم إضافة الدقيق اليه مع النشا.

ثم يقلب جيدا حتى يمتص البصل الدقيق والنشا ويترك قليلا

يتم وضع قدر على النار به كمية مناسبة من الزيت حتى ترتفع حرارة الزيت.

ثم يتم وضع كمية قليلة من البصل في الزيت ويقلب حتى يصبح لونه ذهبي ثم يرفع البصل ويترك في مصفاة

هكذا حتى نفرغ من قلى البصل كله.

يمكنك بعد ذلك تقديم طبق الكشري الى اسرتك وضيوفك

وضع كمية من الأرز. في طبق التقديم ثم بعض الشعرية ثم المكرونة

نضع العدس ثم الحمص وبعض من الصلصة ونضع شرائح البصل المقرمشة على الطبق. تجهيز شرائح البصل اللازمة للكشري الوسوم

الكشرى المصرى من الاكلات الشهية واللذيذة والمنتشرة فى مصر وفى البلاد العربية. ويتميز الكشرى المصرى المذاق والطعم الفريد الذي لم تجدة فى مكان اخر. وهو من الأكلات المصرية الشهيرة والتى يعشقها المصريين. وهو من الأكلات التى عليها اقبال كبير و شرائه من المحلات. ويتميز الكشرى باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة والضرورية للإنسان حيث يدخل فى عمله العديد من المكونات الهامة والتي لها دور كبير فى صحة الانسان. وسوف نوضح فى الخطوات التالية افضل طريقة لعمل الكشرى المصرى فى البيت مثل المطاعم الشهيرة بنفس النكهات. المكونات اللازمة لعمل الكشري المصري نحتاج نصف كيلو من الأرز يتم غسله جيدا.

كذلك نصف كيلو مكرونة مقصوصة مسلوقة.

مع ربع كيلو شعرية يتم تحميره.

ثم نصف كيلو جرام مكرونة سباجيتي يتم سلقه.

ايضا ربع كيلو حمص مسلوق.

كما نحتاج ربع كيلوعدس بنى مسلوق.

ينبغى ان نحضر نصف كيلو بصل شرائح.

ثم كيلو من الطماطم مفرومة.

مع اربع فصوص ثوم مهروس.

كذلك كوب من زيت الذرة.

ايضا ملعقتان من الملح.

ملعقتان فلفل شطة صغيرة. ثم ملعقة كمون.

اربع ملاعق دقيق.مع ثلاث ملاعق نشا.

ثلاث ملاعق خل.

ثم ملعقتان معجون طماطم.

كذلك ملعقة فلفل اسود.

مع ذلك ربع ملعقة كزبرة. المكونات اللازمة لعمل الكشري المصري طريقة تحضيرالكشرى المصرى صلصة الكشري المصري مثل المطاعم نقوم بتجهيز قدر ونضعه على النار.

ثم يوضع فيه ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

مع وضع ثلاث فصوص ثوم مهروسة و الكزبرة الناعمة.

كذلك يوضع خمس حبات طماطم مفرومه مع معجون الطماطم والملح والفلفل الأسود في القدر.

ايضا وضع ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة. يقلب جيدا حتى النضج. طريقة تحضيرالكشرى المصرى صلصة الكشري المصري مثل المطاعم طريقة عمل الدقة اللازمة للكشري المصري تجهيز قدر على النار ووضع قليل من الزيت ثلاث ملاعق.

نضع ثلاث فصوص ثوم مهروس وباقي الكزبرة والكمون والشطة وملح حسب الرغبة وخل.

ثم نضع ثلاث حبات طماطم مفرومه ويتم التقليب جيدا حتى النضج. طريقة عمل الدقة اللازمة للكشري المصري تجهيز شرائح البصل اللازمة للكشري بعد تقطيع البصل الى شرائح يتم إضافة الدقيق اليه مع النشا.

ثم يقلب جيدا حتى يمتص البصل الدقيق والنشا ويترك قليلا

يتم وضع قدر على النار به كمية مناسبة من الزيت حتى ترتفع حرارة الزيت.

ثم يتم وضع كمية قليلة من البصل في الزيت ويقلب حتى يصبح لونه ذهبي ثم يرفع البصل ويترك في مصفاة

هكذا حتى نفرغ من قلى البصل كله.

يمكنك بعد ذلك تقديم طبق الكشري الى اسرتك وضيوفك

وضع كمية من الأرز. في طبق التقديم ثم بعض الشعرية ثم المكرونة

نضع العدس ثم الحمص وبعض من الصلصة ونضع شرائح البصل المقرمشة على الطبق. تجهيز شرائح البصل اللازمة للكشري

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