لو جربتي الشاورما على طريقتي مش هتبطلي تعمليها بعد كده نفس الشاورما السوري جربي واحكمي بنفسك

نقدم اليوم أشهى طريقة لعمل شاورما الدجاج على الإطلاق، حيث أن تلك الطريقة أفضل من الجاهزة، وبعدما تجربين تلك الطريقة، سوف تعتمدينها إلى الأبد، حيث تجعلك تحصلين على لحم دجاج طري ومتبل، من أفضل المقبلات التي بجانب تلك الوجبة هي الثومية السوري، وسوف نعطي لكم طريقتها الأصلية ومكوناتها البسيطة المتوفرة في جميع البيوت.

طريقة عمل شاورما الدجاج

شاورما الدجاج من أفضل الأطباق المحببة للجميع، ومن أسهل الأطباق في التحضير أيضا، كما أنه من ألذ الأطباق، وتعتبر مناسبة لمن يتبع نظام صحي، حيث لا تحتاج إلى بعض الخضروات مثل الفلفل الألوان فقط وتكون جاهزة، كما أنها تعتبر أكلة متكاملة، من حيث الفيتامينات والبروتين، لا تحتاجي فقط سوى طبق من الأرز الأصفر، أو المكرونة وتكون جاهزة للتقديم.

صدور دجاج أو أوراك مخلية ومقطعة.

لبن رائب.

ملح.

بصل بودر.

فلفل أسود.

ثوم بودر.

بابريكا.

بهارات دجاج.

خل.

عصير ليمون أو برتقال.

كاتشب.

صويا صوص.

سماق.

مرقة دجاج باودر.

حبهان مطحون: رشة.

كمون.

كزبرة ناشفة.

فلفل ألوان.

بصل حلقات.

فلفل أخضر.

معجون صلصة.

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نضع مكونات التتبيلة وهي: اللبن والكاتشب والصلصة والصويا صوص، والتوابل مثل الفلفل الأسود، كمون، ملح، بابريكا، بصل باودر، رشة حبهان، بهارات دجاج، وعصير البرتقال، والخل.

ونقلب التتبيلة جيدا، ثم نضع قليل من الزيت.

ثم نضع الدجاج المقطع.

ونتركها بالتتبيلة على الأقل 6 ساعات، ومن الأفضل أن توضع من قبلها ب 24 ساعة في الثلاجة.

ثم نخرجها.

ونجهز صينية على النار تكون ساخنة ونضع بها الدجاج.

ونقلبها خمس دقائق.

ثم نضعها في فرن ساخن جدا، حتى تنضج، ولكن لابد من تقليبها كل عشر دقائق.

ثم نصل عليها الفلفل والبصل الحلقات عليها ونقلب.

وتكون جاهزة على التقديم.

من الأفضل وضع قطع من الدهن الضانى على الشاورما بدلا من الزيت.

نحضر إناء ونضع به كوب ماء، وعليه 2 ملعقة من النشا، ثم نقلب حتى النضج.

نتركه ليبرد، ونحضر الخلاط، ونضع به الثوم مع الخليط السابق مع الزبادي والزيت والمايونيز.

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