لو عندك 20 كيلو طماطم هتخزنيهم من السنة للسنة بدون تغير في لونها أو طعمها بملعقة واحدة فقط

تخزين الطماطم من السنه للسنه من بين أكثر ما تحرص عليه ربات المنزل حيث تعتبر الطماطم أهم الثما والتي يتم استعمالها بشكل يومي في الإعداد للكثيب من الوجبات والأصناف التي يتم تحضيرها في الوجبات الرئيسية اليومية، وممن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل طريقة تساعد في الحصول على الطماطم بصفة منتظمة عن طريق تخزينها في المنزل وبطرق بسيطة، ومن خلال سطورنا القادمة نعرض أبرز الوصفات التي تساعد في تخزين الطماطم من العام للعام.

تخزين الطماطم من السنه للسنه

تخزين الطماطم من السنه للسنه وتكون من خلال استخدام الفريزر، وعن طريق الحفظ للثمار بشكل جيد وبخطوات بسيطة نستطيع أن نحافظ على ثمار الطماطم بكميات كبيرة ومن أهم خطوات التخزين لهذه النوع الخضراوات الهامة والتي لها الكثير من الفوائد أن يتم الغسل لثمار الطماطم وتصفيتها تماما من المياه الزائدة، ومن ثم يتم الحفظ لكل الثمار بأكياس بلاستيكية وتوضع بالثلاجة وبالمجمد، وبالنسبة لمدة الحفظ فهي لا تقل عن الاثني عشر شهر بالمجمد، وتلك الطريقة تحافظ على الثمار للطماطم بمذاقها المميز ولونها الأحمر مع مراعاة أن تكون الثمار خالية من العطب أو التعفن.

تخزين الطماطم عن طريق عمل الصلصة المركزة

من الممكن عن طريق هذه الكيفية أن نحتفظ بكميات كبيرة جدا من الطماطم ومن دون أن تكون تلك الكميات تشغل مساحات كبيرة بالمطبخ أو الثلاجة، ومن الممكن أن يتم التحضير للصلصة من خلال أن يتم وضع الطماطم المراد تخزينها ومن الممكن أن تكون الطريقة من خلال بعض الخطوات البسيطة والت تساعد في الحصول على معجون الطماطم بكل سهولة، وتخزينها في حاويات محكمة الغلق.

طريقة التحضير للصلصة:

من الممكن أن يتم التحضير للصلصة من خلال استعمال كمية من الطماطم مع البهارات المفضلة القليل من الزيت، مع الملح والفلفل الأسود، ومن ثم تتم تسوية الطماطم وبعدها يتم ضربها باستعمال أداة الهاند بلندر ليتكون معجون صلصة الطماطم بكل سهولة، وتعبئتة الصلصة بالعبوات الملائمة مع إمكانية أن يتم حفظ الصلصة بالفريزر