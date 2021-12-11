كريم لبان الدكر لإزالة تجاعيد البشرة والعينين وترهلات الجلد وجعله مشدود وصحي

لإزالة تجاعيد البشرة والعينين، طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد التجاعيد هو ما يبحث عنه الكثير من السيدات؛ حيث أن تجاعيد البشرة والترهلات من الأشياء المزعجة بالنسبة للسيدات والكل يبحث عن وصفات طبيعية لتفيد البشرة حتى مع الاستمرار في استعمالها على عكس المنتجات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل والصيدليات؛ فهي على المدى البعيد قد تضر البشرة ضررا بالغا نتيجة المواد الكيميائية المصنعة.

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وصفة لبان الذكر لشد الوجه

يحتوي لبان الذكر على مادة الكولاجين التي تمنح البشرة النضارة والحيوية ويساعد البشرة على التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما يساعد أيضا على شد ترهلات البشرة ويعمل على غلق مسام الوجه، مما يجعل البشرة تستعيد شبابها وإليكم المكونات وهى كالآتي:

المكونات ملعقة صغيرة من لبان الدكر. ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر. ربع كوب صغير من زيت جوز الهند. ربع كوب صغير زيت أفوكادو. ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. 2 كوب من الماء. نصف ملعقة صغيرة من زيت الصندل.



طريقة تحضير كريم لبان الذكر للتخلص من التجاعيد