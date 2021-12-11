أسرار إعداد عجينة الحليب القطنية الهشة في 10 دقائق فقط.. لكل أنواع المعجنات والمخبوزات

إعداد عجينة الحليب القطنية، عمل عجينة الحليب الهشة من أفضل أنواع العجائن المميزة في صنع المخبوزات؛ فهي تعطي للمخبوزات طعم رائع ولذيذ ويمكنك صنع عجينة الحليب الهشة في المنزل بكل سهولة ويسر، واليوم في مقالنا هذا سوف نسرد لكم بالمكونات والخطوات طريقة عمل عجينة الحليب القطنية؛ حيث أن مكوناتها متوفرة في كل منزل، كما أنها مفيدة لصحة الجسم لما تحتويه من عناصر غذائية.

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طريقة عمل عجينة الحليب الهشة القطنية في عشر دقائق

قد أعددنا لكم المكونات التي من خلالها نحصل على عجينة سهلة وبسيطة ومغذية ومكوناتها تتمثل في كلا من:

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق. نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. كوب من اللبن الدافئ. نصف ملعقة صغيرة من الملح. عدد 2 من البيض.



طريقة تحضير عجينة الحليب

نقوم بإحضار إناء ثم نضع به اللبن الدافئ مع السكر والخميرة مع خلطهم جيدا حتى يذوب السكر تماما ونتركه حتى يتم تفاعل وتنشط الخميرة.

نحضر وعاء أخر ثم نضع به البيض مع الخفق جيدا باستخدام المضرب الكهربائي، ثم يضاف إليه الزيت والزبدة ويضرب جيدا حتى يصبح خليط متجانس.

وبعد ذلك يتم إضافة اللبن والخميرة إلى البيض مع الاستمرار في الخفق.

يتم وضع الدقيق إلى الخليط السابق، ويتم العجن جيدا حتى تصبح العجينة متماسكة ولينة.

يتم دهن العجينة من جميع الجهات وتركها حتى تختمر وتصبح ضعف حجمها.

بعد التخمير يتم تشكيل العجينة على حسب الرغبة.

صنع عجينة الحليب باللبن البودر

سوف نقدم لكم عجينة أخرى للعجينة باللبن البودر، والتى ةةي تتمثل مكوناتها في كلا من:

المكونات

ربع كوب من حليب البودر. ملعقتين من الخميرة الفورية. 5 اكواب من الدقيق. نصف كوب زيت ذرة. 2 ملعقة من السكر. نصف ملعقة ملح. 2 كوب من الماء الفاتر.



طريقة التحضير