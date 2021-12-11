بدون حناء أو اكسجين.. معجزة الفازلين للقضاء على الشيب المبكر نهائيًا بدون رجوعه مرة أخرى

القضاء على الشيب المبكر نهائيًا، خلطة الفازلين للتخلص من شعر الشيب، فالكثير يعاني من مشكلة ظهور الشيب في الشعر في سن الشباب، ويرجع السبب في ذلك العوامل الوراثية أو بسبب الأطعمة، وهناك عوامل أخرى، ويفضل الأطباء استخدام المواد الطبيعية للتخلص وعلاج الشيب ولا يكون لها أي آثار جانبية، ويعتبر الفازلين من المنتجات الطبيعية التي تعالج مشكلة الشيب المبكر بل وتقضي عليها.

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خلطة الفازلين للتخلص من شعر الشيب

الفازلين من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تقوية فروة الرأس وتمنع تساقط الشعر، فهو آمن على الشعر لا يسبب أي آثار جانبية للشعر، كما أنه يساعد في علاج الشيب المبكر، ويمنحك شعر رطب ويعالج مشكلة تساقط الشعر.

مكونات خلطة الفازلين للتخلص من شعر الشيب: 2 ملعقة كبيرة فازلين. 2 ملعقة كبيرة نشا. 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. 2 ملعقة كبيرة زيت خروع. 2 ملعقة كبيرة دقيق. ¼ كوب ماء. ¼ ملعقة صودا خبز.



احضري وعاء بلاستيك عميق حتى لا تتفاعل المكونات مع الفازلين وضعي فيه جميع المكونات وقلبيها جيدًا حتى تتجانسا المكونات سويًا ويكون لديكِ قوامي كريمي متماسك.

احضري علبة بلاستيك وضعي بها الخليط وضعيها في الثلاجة.

قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء واحضري الخليط وقومي بدهن الشعر الأبيض الموجود في جميع أجزاء الشعر.

اتركيه على شعرك ليلة كاملة ثم قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر أو اتركيه دون غسله كما تحبين.

كرري الخلطة مرة أسبوعيًا وسوف تلاحظين على نتيجة رائعة وهي القضاء على شعر الشيب كما ستحصلين على شعر رطب وناعم وعلاج تساقط الشعر.

طريقة تحضير خلطة الفازلين للتخلص من شعر الشيب:

يمكنك استخدام الفازلين على البشرة أيضًا إن كنتِ تعانين من جفاف البشرة ادهني بهِ بشرتك قبل النوم كل يوم وستحصلين على بشرة ناعمة ورطبة.